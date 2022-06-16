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熊霓30秒震盪片「又兇又抖」　肉貼男學生比愛心

▲「樂天新女神」熊霓上綜藝外景節目。（圖／熊霓臉書）
▲「樂天新女神」熊霓上綜藝外景節目。（圖／熊霓臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-16 09:32:402022-06-16 09:39:44

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」19歲成員熊霓，加入球團1年多，日前以一支3分鐘應援舞短片爆紅，有日本人將其上傳YouTube，引起眾人高喊想來台灣看比賽，人氣直追當紅的林襄，甚至有「峮峮接班人」封號。她近日上外景節目玩遊戲，頻頻彎腰放送福利，網友狂讚：「效果十足，希望可以多多看到她！」

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▲樂天女孩熊霓。（圖／樂天提供）
▲熊霓近來人氣竄升。（圖／樂天提供）
▲▼熊霓小二開始學習國標舞，曾到義大利移地訓練，接受4位世界冠軍教練栽培，以青少年國標舞國手之姿征戰國際比賽，奪下拉丁舞冠軍，平時也是職業舞蹈老師。（圖／熊霓臉書）
▲熊霓小二開始學習國標舞，曾到義大利移地訓練，接受4位世界冠軍教練栽培，以青少年國標舞國手之姿征戰國際比賽，奪下拉丁舞冠軍，平時也是職業舞蹈老師。（圖／熊霓臉書）
▲▼即使穿寬鬆襯衫，熊霓傲人曲線仍藏不住。（圖／熊霓臉書）
▲即使穿寬鬆襯衫，熊霓傲人曲線仍藏不住。（圖／熊霓臉書）
熊霓日前到台南永康上胡瓜主持的《綜藝大集合》，首次上節目，一出場就跳「擦玻璃舞」，讓胡瓜大讚「熊霓不得了，她現在隨便跳一跳（YouTube觀看）人數就2、3百萬」，還Cue熊霓同事、女主持人籃籃「我們節目馬上也要換新血了，藍藍的位置...」，不過瓜哥看到熊霓傲人的身材笑虧「我們節目的T恤妳可能穿不下，我們幫妳重作」。

▲熊霓（左一）和籃籃等人跳「擦玻璃舞」。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲熊霓（左一）和籃籃等人跳「擦玻璃舞」。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲熊霓好身材吸睛。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲熊霓好身材吸睛。（圖／綜藝大集合YouTube）
節目中，熊霓挑戰「歡樂不倒翁合力版」單元，她先衝刺跳上不倒翁，豐滿上圍隨之震盪，為了不讓不倒翁上的水杯濺出，熊霓以跪姿試圖慢慢站起，穿深U小可愛的她，黑影深溝乍洩，畫面波濤洶湧，搭檔的男同學隨後也跳上不倒翁，兩人順利站起，比出人體愛心，完成後，男同學在眾人慫恿下，很紳士地將熊霓攙扶下不倒翁。

▲▼熊霓玩不倒翁遊戲，賣力助跑。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓玩不倒翁遊戲，賣力助跑。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓玩不倒翁遊戲，賣力助跑。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓跳上不倒翁，試圖平衡身體。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓跳上不倒翁，試圖平衡身體重心。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓跳上不倒翁，試圖平衡身體。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓跳上不倒翁，試圖平衡身體。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓和男同學完成挑戰。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓和男同學完成挑戰。（圖／綜藝大集合YouTube）
▲▼熊霓和男同學完成挑戰。（圖／綜藝大集合YouTube）
大批網友看完影片，一面倒大推熊霓的表現，「熊霓第一次上節目效果就超好的啦」、「熊霓超可愛，希望熊霓常來」、「熊霓很活潑，笑果十足，希望可以多多看到她」、「熊霓很大方，第一次上大集合就這麼轟動（趕快把這一集存檔）」、「有樂天妹子上節目就是好看」！（編輯：楊穎軒）

▲熊霓雖只有160公分，卻是九頭身美女。（圖／熊霓IG）
▲▼熊霓身高雖然只有160公分，比例卻很勻稱。（圖／熊霓IG） 
▲熊霓轉身露出翹臀和長腿，讓粉絲直呼是最好的端午節禮物。（圖／熊霓IG）

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