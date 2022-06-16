熊霓30秒震盪片「又兇又抖」　肉貼男學生比愛心

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」19歲成員熊霓，加入球團1年多，日前以一支3分鐘應援舞短片爆紅，有日本人將其上傳YouTube，引起眾人高喊想來台灣看比賽，人氣直追當紅的林襄，甚至有「峮峮接班人」封號。她近日上外景節目玩遊戲，頻頻彎腰放送福利，網友狂讚：「效果十足，希望可以多多看到她！」
熊霓日前到台南永康上胡瓜主持的《綜藝大集合》，首次上節目，一出場就跳「擦玻璃舞」，讓胡瓜大讚「熊霓不得了，她現在隨便跳一跳（YouTube觀看）人數就2、3百萬」，還Cue熊霓同事、女主持人籃籃「我們節目馬上也要換新血了，藍藍的位置...」，不過瓜哥看到熊霓傲人的身材笑虧「我們節目的T恤妳可能穿不下，我們幫妳重作」。
節目中，熊霓挑戰「歡樂不倒翁合力版」單元，她先衝刺跳上不倒翁，豐滿上圍隨之震盪，為了不讓不倒翁上的水杯濺出，熊霓以跪姿試圖慢慢站起，穿深U小可愛的她，黑影深溝乍洩，畫面波濤洶湧，搭檔的男同學隨後也跳上不倒翁，兩人順利站起，比出人體愛心，完成後，男同學在眾人慫恿下，很紳士地將熊霓攙扶下不倒翁。
大批網友看完影片，一面倒大推熊霓的表現，「熊霓第一次上節目效果就超好的啦」、「熊霓超可愛，希望熊霓常來」、「熊霓很活潑，笑果十足，希望可以多多看到她」、「熊霓很大方，第一次上大集合就這麼轟動（趕快把這一集存檔）」、「有樂天妹子上節目就是好看」！（編輯：楊穎軒）