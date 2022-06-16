白宮：希望巴西候選人尊重總統大選結果

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波索納洛與拜登會面的前10分鐘對媒體開放，拜登特別提到巴西擁有「強大的選舉機構」和「包容性民主」，作為對波索納洛在沒有證據的情況下一再指控電子投票箱不可靠，軍方應該參與計票，以及波索納洛可能不會接受選舉結果的回應。
在拜登和媒體面前，波索納洛說，他相信選舉將以民主方式進行，但他想要乾淨、可靠和可審計的選舉，以確保選舉後毫無疑問。試圖連任的波索納洛在目前的選舉民意調查中排名第2。
10分鐘後媒體離開，波索納洛與拜登的談話繼續半個多小時。波索納洛最後甚至打破官方禮儀，要求與拜登獨處，只有一位翻譯和兩位各國外交政策負責人留在房間裡，讓兩國領袖處理「國家機密」。
但根據彭博社4天前發表的報導，波索納洛利用親密的氣氛要求拜登幫助他在巴西連任。
美國媒體將這些訊息來源歸於「熟悉此事的人」，說波索納洛稱前巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）為「激進左翼分子」和「違背美國利益」，而拜登在面對波索納洛提出請求時，馬上轉移話題。
白宮、美國國務院和美國國家安全委員會都避免正面否認報導內容，只是一再表示相信巴西的民主制度，並尊重巴西在自由和公正選舉方面的良好記錄。
波索納洛昨天接受巴西媒體訪問時，否認他曾提出這樣的要求，說這是他和拜登私下對話，彭博社沒有指出消息來源，只說「根據工作人員」，完全只是臆測。
在雙邊對話和美洲高峰會發言中，波索納洛都試圖向美國表明，巴西與白宮的利益保持一致。
另一方面，拜登政府不滿波索納洛對巴西選舉的攻擊越來越多，並認為他的行為呼應前美國總統川普採取的立場，導致2021年1月美國國會被入侵。
波索納洛與拜登會晤後的第2天，美國國務院發言人羅薩雷斯（Kristina Rosales）指稱，拜登向波索納洛明確表示，「美國不容忍，不接受對任何地方的選舉制度的干預」。
會議結束後在離開美國之前，波索納洛在佛羅里達州奧蘭多會見了支持者，並再次表示他對巴西選舉的不信任，而避免選舉後出現「問題」的唯一方法—例如入侵美國國會的暴力行為，是巴西高等選舉法院與軍方通過對話來舉行選舉。（編輯：韋樞）1110616