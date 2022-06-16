名家論壇》黃創夏／今日的瑞典，明日的台灣！

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於是很快地就會看到在台灣海峽之上，保護台灣的已經部會在想像中的「台海中線」，而是印太地區和歐美民主國家的現代化戰艦和戰機絡繹不絕的高調通過，他們並沒有任何對這個地區的領土野心或海洋資源掠奪的企圖，只是在告訴「總加速師」：這個地方的「自由航行權」是國際公法，不容侵犯！
而在國際共同維護台海安全的狀態下，台灣反而更有機會效法瑞士和瑞典，成為不能被欺負的國際承認之中立國度。
在這樣的情況之下，解放軍的飛彈、戰機和戰艦，如果還真的敢像當年慈禧太后一樣的勇氣，以「大無畏」的精神「像萬國開戰」，除非是傻子、不然就是瘋子。
這話必不是隨意幻想，美國國務院已經正式宣告，認定台灣海峽是「國際公海」，不論是飛行和航行都有絕對的自由航行權，而且這樣的自由航行權，不只僅僅是「攸關台灣的安全與穩定」，世界警察美國認為和「印太地區的穩定與繁榮，至關緊要」！
會走到「台海安全國際化」的這樣全球共同保障的局面，真的該「謝謝」總加速師」吃飽沒事，跑去向普丁學習的愚昧‧‧‧
所有的獨裁者都是一樣的：昧於現實、一廂情願、空話恫嚇、自欺欺人和最後只是讓陷入更大的危機，普丁和習近平正不約而同地成為天下公敵還沾沾自喜。
6月12日，俄羅斯的國慶日，雖然在人數和彈藥量占盡了優勢，俄羅斯並未如先前所宣稱的徹底佔領北頓內次克，而且在旁邊的利昌西斯克仍有上萬名烏克蘭正規精銳部隊在堅定抵抗，「全球第二大軍事強權」侵略超過100天還打成如此難看，普丁早該自己挖個地洞躲起來！
普丁卻還大言不慚，宣傳自己是「彼得大帝」傳承，還引用了打了21年的「北方戰爭」在瑞典手中奪下聖彼得堡，取得出海口的往事‧‧‧
真是吃飽沒事幹，自己找敵人了，瑞典身為「中立國」100多年了，已經被普丁逼到主動加入北約，別忘了「火藥之父」諾貝爾正是瑞典人，瑞典本來就是國防自主的佼佼者，火砲和武器在世界上都有一席之地，更不要以為瑞典只有空軍的獅鷲戰機和陸地上的火炮科技，目前為了要對付普丁已糧食當武器的邪惡，北約正在討論如何打通黑海，確保烏克蘭的糧食安全通道，普丁吃飽沒事去惹瑞典，小心被瑞典的海軍痛宰！
不要小看瑞典的海軍，日本「蒼龍級」潛艇的「AIP（絕氣推進系統）」祖師爺正是瑞典的「哥特蘭級潛艦」，這種只有1500噸的常規柴油潛艦，曾經在2000年大西洋北約軍演時，無聲無息鎖定美國核子動力潛艇，美國無敵的核子動力潛艦被演習裁判官判定「擊沉」，2004年在地中海北約軍演中，更是「擊沉」美國最強航母「雷根號」，美國因此向瑞典租借特蘭潛艦兩年，進行學習和分析，後來才因此有了日本的「蒼龍級」！
普丁沒事去惹瑞典，豈不是自找麻煩？
不過普丁可以「欣慰」的是，他還有一個死忠夥伴叫習近平，因為「動態清零」一路走到黑還是要堅持，中國經濟出現巨大危機、李克強都不忍了要起身抗衡、還有中國內部的失業率和物價飛騰以及全球產業鏈重組「撤出中國」波濤洶湧‧‧‧
習近平也是吃飽沒事幹，據美國媒體報導，這一陣子中國的大大小小官員到美國去，都莫名其妙地鬼扯要將「台灣海峽內海化」，警告美國和日本要通過台灣海峽必須取得中國同意！
這樣是在虎口拔牙了，難怪美軍立刻擊，從日本東北方的清森三澤基地調了包含F-22等32架「踢門掃蕩」組合戰鬥序列進駐沖繩，直指中國東部戰區，在「香格里拉對談」美國防長奧斯汀更是直斥解放軍是印太地區的最大威脅。
不只美國，還有日本的岸田文雄和岸信夫都直斥中國之野望，而在6月13日，日本海上自衛隊近來最大規模的《出雲艦》艦隊將要巡弋印太四個月，過去從來沒有通過台灣海峽的日本戰艦，很可能也會破例來宣示「自由航行權」，這樣的局面，也是習近平和普丁一樣的無智，自找的！
至於台灣，當然也該更積極的自立自強，不必擔心「今天的烏克蘭，明天的台灣」，而是該更有志氣，強化國防自主，以台灣的科技力創造台灣更不能被欺負的實力，「今日的瑞典，明天的台灣」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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