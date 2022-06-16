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袁婭維罕吐「4年前嚴重車禍」！生死關頭是它救了她

▲ 袁婭維自爆3年前出過嚴重車禍。（圖／華納音樂提供）
▲ 袁婭維自爆3年前出過嚴重車禍。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-06-16 13:59:212022-06-16 14:03:21

歌手袁婭維以專輯《月亮失眠了ONCE UPON A MOON》入圍第33屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」，今（16）日她透過視訊與大家分享入圍心情，還提到專輯靈感是來自於4年前的一場意外。

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袁婭維提到公布入圍當天，完全不敢看直播，「有點激動，不太敢看手機，我在陽台曬太陽，後來就收到同事傳訊息說恭喜。」她透露能夠得到肯定，對自己來說很重要也很期待，為了專輯《月亮失眠了》推掉許多工作，大到編曲、寫歌，小到字體的設計，她全程參與，袁婭維自爆，其實聽到入圍當下眼眶泛淚，「就好像一個寶寶考了不錯的成績，被媽媽表揚的感覺。」

▲ 袁婭維自爆3年前出過嚴重車禍。（圖／華納音樂提供）
▲ 袁婭維分享入圍金曲獎心情。（圖／華納音樂提供）
袁婭維對於專輯直言：「分數讓評審、聽眾去評斷，但是我對作品的付出是100分，甚至120分。」她提到，專輯構思許久，還因此去做了「斷捨離」，去面對過去、現在的自己，「《月亮失眠了》呈現夜晚的氛圍，視覺是一隻蝴蝶，以渺小的蝴蝶去當主角，它做了一個夢，讓它覺得有勇氣、力量去飛向月亮。

袁婭維罕見聊起她與蝴蝶的緣分，4年前她與工作人員去重慶的仙女山，演出前拜拜時，一隻蝴蝶停在她的身上，從她的肩膀爬到手指上，停了好幾分鐘都不走，「當晚回去時，我們的車發生車禍，車子翻了4、5圈，我們從車窗爬出來後，開始下大雨，出來之後我們發現距離懸崖就幾呎遠。」因此認為是那隻蝴蝶在保護她。

也是因為那次驚心動魄的經驗，改變了袁婭維的許多想法，「我後來就覺得生活生命、價值觀都改變了，其實我更嚮往自由、浪漫，真正和平的狀態，這很難做到。」更直言當時發生這件時她一直不太願意多談，但如今已經釋然，「我覺得很幸運，也學會去珍惜很多的瞬間，細微的感受。」

▲ 袁婭維自爆3年前出過嚴重車禍。（圖／華納音樂提供）
▲ 袁婭維自爆3年前出過嚴重車禍。（圖／華納音樂提供）
這次與Karencici、詹雯婷、蔡健雅、以莉高露、魏如萱一起叩關歌后，被問到自認哪一位最強勁的對手？她真誠表示，沒有想過這個問題，「能夠跟這幾位優秀音樂人入圍，我已經覺得很榮幸，獲得很多，誰得獎就交給緣分吧！」她稱讚魏如萱的聲音很有魅力，非常想見到對方，特別向魏如萱喊話未來想合作。

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