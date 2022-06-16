輪胎行縱火害命8死！逆子有多項前科、常與家人爆發衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
火災發生後，輪胎行老闆驚險逃生，陳男也多處燒燙傷送醫，目前插管治療中無法言語，但已點頭坦承犯行，而屋內為祖孫三代同堂共11人，其中有8人命喪火海，分別是老闆妻子、女兒、2名媳婦(大兒子外出)，以及陳男的3名孩子(7歲、6歲、2歲)、大兒子的1歲孩子。
對此，新竹市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。
死傷名單：
陳姓屋主（逃生）
屋主林姓妻子（56歲、死亡）
屋主女兒（28歲、死亡）
屋主大媳婦（28歲、死亡）、女兒（1歲、死亡）
屋主二媳婦（34歲、死亡）、兒女（7、6、3歲、死亡）
陳姓嫌犯（二級燒燙傷，送醫插管治療）（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110