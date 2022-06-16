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輪胎行縱火害命8死！逆子有多項前科、常與家人爆發衝突

▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 10:29:312022-06-16 10:46:28

15日晚間，新竹東大路某輪胎行發生大火，原因竟是陳姓屋主的小兒子，因洗碗問題跟家人發生爭執，一怒之下潑灑汽油縱火，導致8人命喪火窟，今天(16日)上午，檢警將會同法醫相驗，全案擴大偵辦中。

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據了解，現年31歲的陳男，有竊盜、詐欺、毀損等前科，汽修科畢業後原在家裡工作，卻因經營理念常跟父親發生爭執。案發當晚，陳男因洗碗問題，與家人爆發爭吵，他氣憤出門購買汽油，於輪胎行1樓汽修區縱火，由於輪胎行是2層樓鐵皮建築，加上屋內有輪胎等易燃物，導致火勢一發不可收拾，8人受困2樓慘死。

▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
火災發生後，輪胎行老闆驚險逃生，陳男也多處燒燙傷送醫，目前插管治療中無法言語，但已點頭坦承犯行，而屋內為祖孫三代同堂共11人，其中有8人命喪火海，分別是老闆妻子、女兒、2名媳婦(大兒子外出)，以及陳男的3名孩子(7歲、6歲、2歲)、大兒子的1歲孩子。

對此，新竹市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。

死傷名單：

陳姓屋主（逃生）

屋主林姓妻子（56歲、死亡）

屋主女兒（28歲、死亡）

屋主大媳婦（28歲、死亡）、女兒（1歲、死亡）

屋主二媳婦（34歲、死亡）、兒女（7、6、3歲、死亡）

陳姓嫌犯（二級燒燙傷，送醫插管治療）（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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