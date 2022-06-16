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醫療長照造福鄉親 竹縣湖口鄉新衛生所落成

▲新竹縣湖口鄉新衛生所落成啟用。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣湖口鄉新衛生所落成啟用。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-06-16 10:32:34

新竹縣政府為提供鄉親完善醫療與社福服務，積極打造醫療保健及長照服務特色的「新型態衛生所」，繼新埔鎮衛生所新建落成，湖口衛生所也完工啟用了!新竹縣副縣長陳見賢昨(15)日代表縣長楊文科率縣府團隊與湖口鄉公所、代表會及議員等，共同為湖口衛生所新建大樓落成揭牌啟用，一同見證湖口鄉公共衛生服務嶄新據點，提供鄉親優質健康服務空間，強化社區預防保健，提升長期照護服務品質，打造在地健康老化、樂齡宜居願景。

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陳見賢說，感謝中央支持新埔鎮及湖口鄉衛生所大樓新建工程2案，總經費近1.1億元，從覓地選址、規劃設計到興建到今天落成啟用，讓鄉親獲得更優質的醫療服務，偏鄉長輩還是需要衛生所醫療資源，相信衛生所新大樓啟用，對湖口地方醫療保健服務量能有一定的助益，必然給予湖口新氣象，同時也讓衛生所同仁有良好的辦公環境，更加專注服務鄉親長輩健康。

國民健康署組長李嘉慧也到場共襄盛舉，她說，近年在中央前瞻基礎建設經費挹注之下，非常高興看到新竹縣陸續完成多項建設，今天湖口鄉衛生所落成，未來也將成立長照服務B級據點日間照顧中心，透過提升在地衛生所資源，希望未來提供民眾更好的長照服務，縣府這段時間，如有任何需求，中央也會持續給予協助。

衛生局指出，原湖口鄉衛生所位於湖口鄉公所內，建築廳舍老舊狹小，辦公廳舍坐落於中央街上，隨人口增加及時代變遷，硬體設施無法提供鄉親完善的醫療保健服務。新衛生所鄰近新竹縣政府警察局新湖分局，位在新興重劃區，衛生局向中央爭取「前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，湖口鄉衛生所新建工程獲補助經費5,394萬4760元(中央補助3,709萬元、縣府配合款1,686萬元)，總面積約1472.51平方公尺，總樓地板面積1267.71m2(383.4坪)。

衛生所大樓為地上4層樓建物，一樓規劃為醫療保健服務區，有掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等。二樓為日間照顧中心，規劃可容納30名長者日照服務。三樓為行政辦公區，有醫護及行政人員辦公室、小型會議室等，四樓為檔案室，衛生所新建大樓將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者之長照服務平台。

湖口鄉衛生所護理長劉玉芬說，新衛生所與之前相比至少大2倍以上，現在建物功能符合無障礙設施規範及高齡友善服務動線，看起來更專業，空間也明亮許多，尤其服務區的掛號櫃台、候診室、診療室及接種室等，都具有友善診療服務及功能提升，讓民眾接受醫療及長照服務動線流程也更加流暢與便利。

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