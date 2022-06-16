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竹縣連4年獲非六都招商王 民間投資屢創新高

▲新竹縣連4年獲非六都招商王，民間投資屢創新高。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣連4年獲非六都招商王，民間投資屢創新高。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-06-16 10:37:08

新竹縣近年發展快速，竹縣府推動招商引資年年交出亮眼成績，去年(110年)在團隊努力下，共完成AI智慧園區廠商等5件民間參與公共建設招商案簽約，民間投資創下近年新高，金額達高達153億元，連續四年獲得財政部「招商卓越獎」非六都第一的佳績。

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新竹縣產發處表示，縣長楊文科積極推動招商引資，促進民間資源投資公共建設，創造政府與民間企業共贏，帶動新竹縣地方繁榮發展，去年共完成5件民參案，包含AI智慧園區產業專用區設定地上權案4塊坵塊簽約，以及位於新竹市7筆土地都市更新案，因此獲得財政部「招商卓越獎」肯定，是非六都中民間投資金額最高的縣市，因此也獲得高達4,633萬餘元促參獎勵金，將運用在新竹縣未來促參相關建設案的可行性評估、先期規劃等。

產發處指出，新竹縣長楊文科所提出經濟發展三支箭之一「AI智慧園區」，去年產業專用區(一)內4塊坵塊，以設定地上權方式招商，順利與智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家AI大廠簽約，民間投資金額高達135億，預計113年底陸續興建完成，將創造出千億產值，為地方增加4千個就業工作。

另一案由縣府財政處依都市更新條例規定，辦理新竹市北區成德段25地號等7筆土地都市更新案，民間投資達18億元，提高縣有土地經濟效益，改善都市環境，增進地方公共利益。

縣府表示，新竹縣政府透過持續辦理招商引資，吸引全國優質企業，共同打造新竹縣榮景，帶動更多商機和地方繁榮發展，往年所推動的促參案，如今逐漸開花結果，在今年年初順利營運的遠百竹北，該案為104年縣府與遠東竹北新世紀購物中心共同簽約「竹北市停8停車場委託民間參與興建營運BOT案」，引進新竹縣首座大型購物中心。

緊接著縣府與龍享廣場公司所簽訂的「竹北市自強七街立體停車場BOT案」，規劃了「享平方Shown Square」商場、百老匯影城影廳、餐飲，及停車空間，停車空間在7月份就會啟用，其餘則預計10月開幕。遠百竹北和龍享廣場BOT案成功創造政府與民間雙贏場面，增加地方就業機會，讓竹縣的夜生活越來越精彩

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