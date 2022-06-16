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傳2名美國人遭俄軍俘虜　白宮呼籲國人勿赴烏克蘭

▲在有報導指出2名美國公民在烏克蘭遭俄羅斯軍隊俘虜後，白宮敦促美國民眾不要前往烏國。白宮資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在有報導指出2名美國公民在烏克蘭遭俄羅斯軍隊俘虜後，白宮敦促美國民眾不要前往烏國。白宮資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-16 11:34:28

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）在有報導指出2名美國公民在烏克蘭遭俄羅斯軍隊俘虜後，白宮今天敦促美國民眾不要前往烏國。

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路透社報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示，若報導屬實，美國「將盡一切所能」把這兩人帶回來。

法新社報導，官員和家屬今天表示，2名前往烏克蘭支援的美國民眾失蹤，可能已遭俄軍俘虜。

美國公民被俘會給美國援助烏克蘭的努力增添複雜性。美國迄今已援烏數十億美元，但一直避免與俄羅斯直接衝突。

德瑞克（Alexander Drueke）和黃安迪（Andy Huynh，音譯）都是住在阿拉巴馬州的美國退伍軍人，他們前往烏克蘭援助抗俄後與家人失聯。

阿拉巴馬州聯邦眾議員修耶爾（Terri Sewell）指出，家屬表示，已經多天沒有收到德瑞克的消息。

「我們將持續盡一切所能協助找到他，為他的家屬找到答案。」

發言人柯比說，他無法證實2名美國人失蹤的事，但說：「如果屬實，我們將盡一切所能把他們安全帶回來。」

他指出，美方不鼓勵美國民眾前往烏克蘭。烏克蘭2月底遭俄羅斯入侵，戰事迄今延續近4個月。

柯比告訴記者，烏克蘭「是戰區，正處於戰爭狀態。如果你想要援助烏克蘭，還是有其他方式可行，其他更安全且同樣有效的方式」。

率先報導2名美國人失蹤的「電訊報」（The Telegraph）引述不具名戰士的話指出，德瑞克和黃安迪9日在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）戰鬥時，遇到一支規模更大的俄軍進而被俘。

德瑞克的母親說，他的兒子告訴家人他在烏克蘭訓練烏軍使用美製武器。

這2人據信是在烏克蘭首遭俘虜或受傷害的美國人。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110616

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