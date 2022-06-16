《巴斯光年》玩具宇宙成形 「美國隊長」克里斯伊凡加持
《玩具總動員》不僅是皮克斯的第一部作品，還是成名代表作，27年過去，玩具的故事還在持續，而且皮克斯並沒有打算終結他們的演藝生涯，在推出了4部電影、4套電視劇及一部短片後，隨著《巴斯光年》電影的上映，玩具宇宙已然成形。該系列電影在全球累計了30億美金（約台幣900億）的票房後，由克里斯伊凡配音的《巴斯光年》勢必為皮克斯再添一筆輝煌紀錄。
《巴斯光年》最近引起許多討論，包括巴斯的配音人從提姆艾倫換成《美國隊長》克里斯伊凡。導演安格斯麥克連解釋了原因，「提姆詮釋的版本有點傻，也很天真，他的喜劇風格無人能超越，但在這部電影中，巴斯是動作英雄，他嚴肅又有野心，同時也風趣幽默，而克里斯擁有我們需要的特質，也希望藉此與《玩具總動員》的版本區隔開來」。克里斯伊凡則盛讚提姆前輩之餘，還透露自己刻意壓低了聲音才能營造巴斯的沈穩特質。
《巴斯光年》是一部探討巴斯太空騎警起源的電影，除了讓巴斯回到過去，皮克斯還重塑了他的死對頭札克天王。札克天王在《玩具總動員2》首登場，出場時掛著披風、手裡還提著一個笨重的發射武器，在巴斯電影裡，少了披風的札克，更巨大威猛，還是個擁有雷射槍砲的2.0進化大魔王。曾參與《玩具總動員2》製作的麥克連表示，札克的設計受到日本文化的啟發，「而新版本的札克則有更多日本動漫機器人的影響，他更像是《機動警察》及鋼彈系列作品」。
而札克的配音人則找來同是知名演員的詹姆斯布洛林擔任，眾所皆知，他是《復仇者聯盟》大反派薩諾斯主演喬許布洛林的父親，由美國隊長大戰薩諾斯的父親，讓《巴斯光年》的人物與漫威宇宙做了有趣的結合。《巴斯光年》本周五於全台上映，IMAX版同步推出，這也是皮克斯第一部IMAX動畫電影。