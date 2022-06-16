新冠疫情未歇！北韓又爆「腸道傳染病」　金正恩攜妻捐藥

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報導指出，金正恩下令，應針對可疑病例制定嚴格的隔離措施，以徹底切斷傳播的途徑，並在疫情重災區加強消毒工作，當地衛生機構更要盡全力救治患者，盡快平息疫情。
金正恩強調，海州市的市委會必須確切了解患者的家庭情況，並分配藥物。基層的黨組織則要盡力協助藥品發放的工作。
同時金正恩在15日時，主動向勞動黨黃海南道海州市委員會捐贈了大批家中常備藥品。這是金正恩第二度捐藥，先前在北韓承認境內發生新冠疫情後，金正恩也曾捐出常備藥。
《勞動新聞》當天也刊出了金正恩和夫人李雪主一同檢查捐贈藥品的照片。從照片中可以看到，李雪主手上拿著一盒印有「生理食鹽水」的藥品。有分析指出，向疫區捐贈藥品可能是李雪主的主意，而《勞動新聞》以頭版形式宣傳則是為了安撫民心。ˋ
自從新冠肺炎疫情爆發後，北韓便採取最高強度的封鎖措施來防疫，但是卻又爆發另外一種傳染病，讓居民產生不安和不滿，而北韓當地惡劣的醫療條件恐怕也難以負荷。
北韓疫情高峰大約落在5月15日，當日通報逼近40萬例，之後逐漸減少，5月30日起降至10萬例以下。官媒本月16日通報15日新增發燒個案約26010例，比前一天少3900例，已連續第2日低於3萬例，新增1例死亡個案。
在新冠疫情爆發至今，北韓《朝中社》指出，至今累計「發燒」逾455萬例，累計73人病歿。不過韓國情報部門認為北韓官方可能為了淡化疫情，低報病例和死亡數字。