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新冠疫情未歇！北韓又爆「腸道傳染病」　金正恩攜妻捐藥

▲北韓爆發「急性腸道傳染病」，金正恩與李雪主共同檢查捐贈的藥物。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓爆發「急性腸道傳染病」，金正恩與李雪主共同檢查捐贈的藥物。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-16 11:52:41

北韓5月時宣布境內出現新冠肺炎疫情，雖然近來疫情看似趨緩，連續2天通報新增「發燒」病例降到3萬例以下，但近來在西南部又傳出爆發「急性腸道傳染病」疫情，認為可能是傷寒、痢疾、霍亂，北韓領導人金正恩已經下令家庭用藥至疫區。

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根據《韓聯社》報導，北韓黃海南道海州市和康翎郡一帶進入爆發急性腸道傳染病疫情，據悉，北韓媒體所指的「急性腸道傳染病」是指，傷寒病、痢疾或是霍亂等，通過糞便感染的病原體附著在腸黏膜表面所引發的傳染病。

報導指出，金正恩下令，應針對可疑病例制定嚴格的隔離措施，以徹底切斷傳播的途徑，並在疫情重災區加強消毒工作，當地衛生機構更要盡全力救治患者，盡快平息疫情。

金正恩強調，海州市的市委會必須確切了解患者的家庭情況，並分配藥物。基層的黨組織則要盡力協助藥品發放的工作。

同時金正恩在15日時，主動向勞動黨黃海南道海州市委員會捐贈了大批家中常備藥品。這是金正恩第二度捐藥，先前在北韓承認境內發生新冠疫情後，金正恩也曾捐出常備藥。

《勞動新聞》當天也刊出了金正恩和夫人李雪主一同檢查捐贈藥品的照片。從照片中可以看到，李雪主手上拿著一盒印有「生理食鹽水」的藥品。有分析指出，向疫區捐贈藥品可能是李雪主的主意，而《勞動新聞》以頭版形式宣傳則是為了安撫民心。ˋ

自從新冠肺炎疫情爆發後，北韓便採取最高強度的封鎖措施來防疫，但是卻又爆發另外一種傳染病，讓居民產生不安和不滿，而北韓當地惡劣的醫療條件恐怕也難以負荷。

北韓疫情高峰大約落在5月15日，當日通報逼近40萬例，之後逐漸減少，5月30日起降至10萬例以下。官媒本月16日通報15日新增發燒個案約26010例，比前一天少3900例，已連續第2日低於3萬例，新增1例死亡個案。

在新冠疫情爆發至今，北韓《朝中社》指出，至今累計「發燒」逾455萬例，累計73人病歿。不過韓國情報部門認為北韓官方可能為了淡化疫情，低報病例和死亡數字。

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