美FDA專家建議5歲以下孩童打疫苗　最快21日開打

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法新社報導，美國食藥局不僅直播內部審議過程，頒發的許可也被視為全球黃金標準。
食藥局資深科學家馬克斯（Peter Marks）在討論開始時表示，雖然現在研究顯示多數孩童都已感染過COVID-19，但去年冬天病毒變異株Omicron疫情期間的嬰幼兒高住院率，凸顯這個族群接種疫苗的急迫需求。
他說：「我們必須小心謹慎處理這個問題，不要因為病故者多數年紀較大，就對兒童喪命無動於衷。每個生命都很重要。」
馬克斯指出，在疫情期間，美國0到4歲族群有480人染疫病故，遠高於嚴重流感季節的死亡人數。
輝瑞大藥廠（Pfizer）申請批准對6個月到4歲孩童在至少11週內施打3劑3微克疫苗；莫德納公司（Moderna）則向食藥局申請批准對6個月到5歲孩童施打2劑25微克疫苗，間隔約4週。這兩種疫苗不得互換。
兩款疫苗都在數以千計孩童參與的試驗中進行了測試，發現造成輕微副作用的程度與年紀較大的族群類似，也會引發類似程度的抗體。
雖然肥胖、神經系統疾病和氣喘都與幼兒重症風險增加有關，但要預測重症結果仍非易事。事實上，5歲以下住院患者中，64%都沒有共病症。
孩童也可能繼續感染「多發性系統發炎症候群」（MIS-C），這是一種染疫後出現的罕見嚴重疾病。約3%到6%的人可能會經歷超過12週的「長新冠」（long Covid）症狀。
預料食藥局很快將依據專家小組的建議採取行動，接著由美國疾病管制暨預防中心（CDC）做出最終定奪。
白宮官員上週說，最快將於6月21日開始在藥局和診所針對5歲以下孩童推出1000萬劑疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110616