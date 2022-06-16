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聯準會升息、市場修正已大　專家：波動中可分批買進

▲美國聯準會升息3碼，專家指出，在全球股市已修正逾兩成之時，建議可在未來3至6個月的波動中「分批買進並持有」。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲美國聯準會升息3碼，專家指出，在全球股市已修正逾兩成之時，建議可在未來3至6個月的波動中「分批買進並持有」。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-16 12:04:08

聯準會本次在FOMC會議上決議一次升息3碼至1.50%至1.75%，為1994年以來最大的升息幅度，符合市場預期，也顯示聯準會打擊通膨的決心，美股主要指數聞訊震盪走高，專家指出，鮑爾指出聯準會持續升息是適當的，7月有可能再升息2碼或3碼，將取決於後續經濟數據，雖然本次升息幅度改寫1994年以來單次最大升幅，但不會成為常態。至於台股部分，建議可在未來3至6個月的波動中「分批買進並持有」。

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由於通膨牽動聯準會升息速度，更是今年全球金融市場的焦點，通膨何時見頂將成關鍵，保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，受到能源與食品價格上漲影響，美國5月CPI年增率上升至8.6%，高於市場預期的8.3%，而在核心物價方面，則是因為汽車、機票與住房成本上漲所導致。所幸，核心CPI年增6%及PCE走勢已經出現放緩，預期年中將是CPI高點看法仍為主流，可觀察若後續供應鏈壓力緩解，在未來一段時間通膨將可回落。

在通膨影響下，GDP成長率也受到下調，葉家榮分析，昨日美國商務部發布報告，5月零售銷售月減0.3%，大幅低於市場預期的增加0.2%，此數據為今年來首度下跌，市場認為此反映高通膨與高利率環境下，民眾開始緊縮荷包，而聯準會預估今年GDP成長率，也從3月預期的2.8%調降至1.7%，同時，失業率預估值則自前期預估的3.5%調升至3.7%。

另外值得注意的是近期美國10年期與2年公債殖利率時而呈現倒掛，顯示短線市場對景氣衰退的擔憂未散，不過，葉家榮表示，根據FactSet預期今年企業獲利將仍有9%成長，目前美國家庭淨資產較疫情前成長35%，加上聯準會表示經濟軟著陸的機會較大，美國景氣步入衰退的機率仍低，民眾及企業將可抵禦經濟走緩的衝擊。

就投資面來看，葉家榮認為，VIX恐慌指數本週一度升至34.3，顯示市場情緒極度悲觀，然根據2008年以來的歷史經驗，當VIX來到35以上、也就是黑天鵝來臨時，若趁勢投資美股及美非投資等級債，未來一年的正報酬機率高達86%，美股平均報酬甚至可達17.3%，因此，此時若能反市場操作、危機入市，未來或許將有不錯的投資成效。

葉家榮進一步說明，昨日美股收漲，今日台股也以上漲回應，但目前市場仍呈現極端恐懼，觀望氣氛濃厚，在全球股市已修正逾兩成之時，建議可在未來3至6個月的波動中「分批買進並持有」。針對股市的投資人，建議可聚焦在美股、台股及陸股，並採取分批進場的策略布局；至於以債券為主的投資人，則可考慮布局存續期較短、且目前利差水位已來到具吸引力的美國非投資等級債券，掌握收益並參與市場走升機會。


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