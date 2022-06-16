聯準會升息、市場修正已大　專家：波動中可分批買進

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在通膨影響下，GDP成長率也受到下調，葉家榮分析，昨日美國商務部發布報告，5月零售銷售月減0.3%，大幅低於市場預期的增加0.2%，此數據為今年來首度下跌，市場認為此反映高通膨與高利率環境下，民眾開始緊縮荷包，而聯準會預估今年GDP成長率，也從3月預期的2.8%調降至1.7%，同時，失業率預估值則自前期預估的3.5%調升至3.7%。
另外值得注意的是近期美國10年期與2年公債殖利率時而呈現倒掛，顯示短線市場對景氣衰退的擔憂未散，不過，葉家榮表示，根據FactSet預期今年企業獲利將仍有9%成長，目前美國家庭淨資產較疫情前成長35%，加上聯準會表示經濟軟著陸的機會較大，美國景氣步入衰退的機率仍低，民眾及企業將可抵禦經濟走緩的衝擊。
就投資面來看，葉家榮認為，VIX恐慌指數本週一度升至34.3，顯示市場情緒極度悲觀，然根據2008年以來的歷史經驗，當VIX來到35以上、也就是黑天鵝來臨時，若趁勢投資美股及美非投資等級債，未來一年的正報酬機率高達86%，美股平均報酬甚至可達17.3%，因此，此時若能反市場操作、危機入市，未來或許將有不錯的投資成效。
葉家榮進一步說明，昨日美股收漲，今日台股也以上漲回應，但目前市場仍呈現極端恐懼，觀望氣氛濃厚，在全球股市已修正逾兩成之時，建議可在未來3至6個月的波動中「分批買進並持有」。針對股市的投資人，建議可聚焦在美股、台股及陸股，並採取分批進場的策略布局；至於以債券為主的投資人，則可考慮布局存續期較短、且目前利差水位已來到具吸引力的美國非投資等級債券，掌握收益並參與市場走升機會。