「情感上」100%支持黃珊珊 王世堅：但理智往往勝於情感
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，雖然頻頻與台北市長柯文哲不對盤，不過對於柯文哲欽點的市長接班人黃珊珊，王世堅則讚譽有加，甚至在施政總質詢時表示，情感上100%支持黃珊珊。不過王世堅也強調「理智往往勝過於情感」，等到民進黨推出市長參選人後，還是會支持民進黨的候選人。
王世堅今（16）日上午接受廣播媒體專訪時，被問到力挺黃珊珊的態度，王世堅表示，他認為黃珊珊確實不簡單，認識她超過20年，所以非常清楚了解黃珊珊，「她有非常好的法律素養，也有縝密的邏輯思想。」王世堅說，而且黃珊珊他這個禮拜，讓我們很多市民都覺得很光榮，因為她竟然在民調上打敗了國民黨推出的參選人蔣萬安。
不過主持人邱明玉也問王世堅，針對民進黨內提名之前一直都明白表態支持林佳龍，若民進黨最終推薦林佳龍參選，黃珊珊與林兩人要支持誰？對此王世堅則表示「理智往往勝過於情感」，所以不得不割捨黃珊珊，他也認為林佳龍是一位非常好的人選，才宣佈爭取台北市長提名，就提出了相當多的政見，顯見他對台北市是有願景有想法的。
而邱明玉則持續追問，若黨中央推衛福部長陳時中參選，是否還會持續支持？王世堅則直言，如果參選的是陳時中，「我會很難過地割捨黃珊珊」；但如果是林佳龍的話，他則會很愉快地支持林佳龍。至於是否是「含淚投陳時中」？王世堅則笑笑未正面回應。