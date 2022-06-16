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北北基宜新增降20％　蘇貞昌：疫情漸露曙光

▲疾病管制署長周志浩說，本周新增確診案例數較前一周下降10％，北北基宜下降20％。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.16）
▲疾病管制署長周志浩說，本周新增確診案例數較前一周下降10％，北北基宜下降20％。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.16）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-16 12:22:28

行政院今（16）日召開院會，衛福部針對疫情報告指出，本周新增確診案例數較前一周下降10％，北北基宜下降20％，整體有逐漸下降趨勢。行政院長蘇貞昌說，隨著疫情走出高峰、漸露曙光，但是不能掉以輕心。

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疾病管制署長周志浩指出，國內新增案例，北北基宜下降20%，桃竹竹苗下降18%，中彰投下降1%，雲嘉嘉南上升1%，高屏下降4%，花東下降14%。處廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中重症及死亡病例數預期持續維持高點。

周志浩說，今年70歲以上確診佔7％，但重症佔70％，所以年長者是高危險群。全人口為打滿3劑有32％，但是重症有67％沒打滿3劑，重症有76％是有慢性病，因此更要打疫苗。

兒童病例部分，周志浩說，看起來這一周平穩，雖然有零星腦炎、多發炎症候群，都經由適當臨床處置，病情穩定。BA.4及BA.5還沒有本土案例，但國內境外移入有增加狀況，會加強監測。

蘇貞昌說，原本推估5月底會確診破15萬或20萬人的假設，所幸並沒有發生，而且自端午連假後，已經連續2周持續從高原期緩步下降中，中南部縣市的病例增長幅度也逐漸趨緩，但還是不能掉以輕心。

蘇貞昌表示，衛福部專家會議已經決定將兒童第2劑疫苗間隔周數縮短為4至8周；另外，除了陸續已經展開65歲以上長者、長照機構住民的第4劑疫苗接種作業外，本周也新增醫事人員為第4劑的施打對象，強化其保護力。

周志浩指出，兒童接種疫苗部分將採雙軌制，醫療院所由各地衛生局配發，讓小朋友接種；另外衛生局也會安排到學校施打疫苗，時間需求告縣市衛生局安排，原則上是6月下旬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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