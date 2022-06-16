北北基宜新增降20％　蘇貞昌：疫情漸露曙光

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周志浩說，今年70歲以上確診佔7％，但重症佔70％，所以年長者是高危險群。全人口為打滿3劑有32％，但是重症有67％沒打滿3劑，重症有76％是有慢性病，因此更要打疫苗。
兒童病例部分，周志浩說，看起來這一周平穩，雖然有零星腦炎、多發炎症候群，都經由適當臨床處置，病情穩定。BA.4及BA.5還沒有本土案例，但國內境外移入有增加狀況，會加強監測。
蘇貞昌說，原本推估5月底會確診破15萬或20萬人的假設，所幸並沒有發生，而且自端午連假後，已經連續2周持續從高原期緩步下降中，中南部縣市的病例增長幅度也逐漸趨緩，但還是不能掉以輕心。
蘇貞昌表示，衛福部專家會議已經決定將兒童第2劑疫苗間隔周數縮短為4至8周；另外，除了陸續已經展開65歲以上長者、長照機構住民的第4劑疫苗接種作業外，本周也新增醫事人員為第4劑的施打對象，強化其保護力。
周志浩指出，兒童接種疫苗部分將採雙軌制，醫療院所由各地衛生局配發，讓小朋友接種；另外衛生局也會安排到學校施打疫苗，時間需求告縣市衛生局安排，原則上是6月下旬。
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