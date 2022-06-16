巷仔內／「疫情」打亂步伐　央行升息半碼也是種賭注

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其實，央行在今年3月宣布升息1碼，當時的升息環境與現在有很大不同，除美國升息幅擴已擴大至6碼之外，國內通膨也在上升，消費者物價指數（CPI）年增率已連3個月突破3%，5月來到3.39%，創9年半新高，更已連10個月超過「通膨」警戒線2%，不僅主計總處上修今年CPI年增率至2.67%，央行這次也上調今年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83%及2.42%，比主計總處預估的還高。
當然，最讓央行意外的應該就是「疫情」，今年3月時還在堅守「清零」，如今轉向「共存」，每日本土確診人數在7萬人上下，即便防疫政策持續放寬，但疫情確實也已對國內內需產業及消費造成衝擊，今年全年經濟成長率要保「4」幾乎不可能，因次這次下修全年經濟成長率至3.75%，相信這也是讓央行不敢像3月一次升息1碼的主要原因，尤其這次美國還從原本預期只升2碼變3碼，央行卻相對保守只升半碼就可看出，而是另搭調升存款準備率，從緊縮銀行銀根下手，也可減少對產業及貸款族的直接衝擊，財務負擔減輕點，只是這樣的「量價」搭配政策效果如何恐怕仍有待觀察。
不僅如此，台美利差持續擴大已是事實，美國聯準會7月還會再升息，目前市場預期再升3碼機率相當高，就連楊金龍都說，新台幣貶值與外資資金流出關係較大，但外資為什麼會流出，相信利差也是外資考量重要因素，這從美元看升，甚至一度觸105新高就可看出，加上通膨、俄烏戰爭等不確定因素仍在。
楊金龍自己也說，升息半碼及調升存款準備率1碼，能否讓物價回穩，很難做準確預測，尤其這3年來發生中美貿易戰、新冠疫情及俄烏爭，這3事件導致物價波動，是黑天鵝、也是灰犀牛，所以這波物價要穩定下來，恐怕俄烏戰爭要趕快落幕，美國供應鏈瓶頸能獲得改善，如果這些都能在今年解決，通膨問題才會有比較好的解決。
不過，即便楊金龍認為台灣通膨問題在供給面，與美國同時面臨供給與需求問題不同，但對老百姓來說，對物價飆漲的感受比政府官員強烈許多，即便從數字來看，台灣通膨確實相對美國溫和，但台美薪資水平不同，央行這次改變策略，能否達到央行想要的效果恐怕仍有待觀察。
較令人擔心的是，在政策效果還未顯現出來，台灣就可能面臨因台美利差擴大，外資加速撤回，資金持續擁抱美元，台北股、匯市面臨劇 烈震盪，新台幣貶壓更重，更不利物價回穩，因為進口物價會變貴，即便楊金龍說影響有限，但預期心理的影響力恐不容小覷。
只是，央行應該也知道未跟上美國升息腳步要面臨的風險，但為何仍執意這麼做，當然就是怕升息力度過重，傷了國內經濟，讓原本已被「疫情」重傷的內需產業，尤其服務業更雪上加霜，另一方面也是在觀察「疫情」是否能這兩個月趨緩，只是在這段時間也要承擔包括外資大舉撤出、新台幣貶值等風險。
當然，與美國一樣，台灣同樣年底也面臨縣市長選舉，這也會讓央行在政策執行上更加小心，升息的影響是全面性，尤其對房貸族及企業貸款等財務壓力將大增，3月已出乎市場意料之外一次升息1碼，已引起一些民怨，如今經濟成長也不如預期好，疫情亦衝擊內需產業及消費，政府出手當然會更小心，加上本土疫情仍處高原期，「疫情」已讓民眾相當不滿，相信也會讓央行思考先留一手，停看聽，等到疫情得到紓緩，相對承受條件較好之下再說，只是相對而言也一種賭注，期望情況不要變得更差，到時要救可能更難救。
當然，相信央行一定也有思考到，這也是為什麼央行總裁會留伏筆表示，若至9月召開第3季理監事會前，金融市場出現非常大的波動，央行不排除召開臨時常務理事會來因應的原因。