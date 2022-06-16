綠北市民調因疫情跌　林佳龍：首都過半政策選民會看願景

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林佳龍說，台北方舟有很多新創、年輕人聚集，藉由跨域整合、數位科技提供創新服務，已經有許多成果。這可以對應提出未來首都願景政見，例如資訊、服務業、金融業、會展產業、生技醫療產業、運輸物流產業可以導入數位科技虛實整合，元宇宙nft運用，結合新創業者導入金融業、會展產業，希望4年台北可以扶植100個科技會展團隊，讓台北成為一個國際平台。
被問及民進黨將在本周六召開選對會，討論北台灣的提名人選，林佳龍說，有收到選對會開會通知，但還沒有詳細議程。現在距離投票日已經不到半年時間，民進黨六都用徵召，可以更有彈性，並且加速來進行，北北桃會徵詢各界意見，提出優秀人選。
林佳龍也強調，他的態度始終一致，認為北北桃首都圈直轄市都可以提名，期待可以盡快產生人選。
另被問及近來同樣被視為台北市長熱門人選的衛福部長陳時中民調下滑，林佳龍說，選舉只有到最後一天投票才會知道結果，之前就像馬拉松，候選人要不懈怠爭取最後的勝利。
林佳龍說，選舉有基本盤也有策略，也有候選人的對壘，台北市方面，長期以來對民進黨是艱困選區，只要提出願景，「台北一半選民都是政策選民，相信選民智慧，也會為了城市發展選出最好的人才」。
林佳龍說，現在民進黨還沒有提名，民調部分都是基本面，受到疫情影響，民進黨在台北支持度大幅掉落，相信整合好提出人選，一定能爭取到中間選民、政見選民的支持。這也是為什麼自己希望引導不要流於負面選舉，大家提出政見展望的原因。