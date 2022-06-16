女優拍A片擺爛不動　片商「1招大絕」讓人怕了！

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關於實施細節，同意書部分男女一視同仁都要簽；為了讓女優有充分考慮時間，入行後1個月才開始拍片，但作品是於4個月後上架販售，期間女優可拋棄合約，毋須賠償，不過女優不得在社群網站上公開曾拍片事實。至於5年條款，則改為2年內女優可要求下架過往作品，若上述包含未事先告知、強迫拍攝與發生騷擾等，將處3年以下拘役或300萬元以下罰金，片商與事務所最高恐會被罰1000萬日幣。
雖然片商因此條款頭大，不敢隨意錄用年輕女性、跟大牌女優簽長期合約，確保對方擺爛、難伺候、說解約就解約等損失與風險，但根據研究日本成人影片專欄、評論家一劍浣春秋解析，也因為條款中清楚列出「作品拍完4個月後才上架販售」，片商或許會為了應對，等到片子確定上市後才付錢，「反正女優可以猶豫可以考慮，片商也可以為了避免損失先把片酬扣著」。
一劍浣春秋表示：「女優為什麼要拍AV？你千萬不要和我說是她們有需求，而是她們富貴要人幫，所以才會雙腳為你張，現在好了，片商如果真的要等到片子上才付錢的話，那就是把原先月結的片酬變成四個月後才能兌現的支票，這樣子你發現問題了嗎？那就是女優入行後，必須等四個月才有片酬進帳，這樣的公司沒人要去的，然後資金不夠充足的事務所會立刻倒掉！」、「AV新法針對的不是新人而是所有女優，也就是說很多女優會因為新法實施而出現暫時拿不到錢的狀況」。