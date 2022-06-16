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工讀實習缺因疫縮減2成　人力銀行建議搭上宅經濟熱潮

▲人力銀行今（16）日公布「暑期打工與實習計畫調查」顯示，有20.2%企業因疫情取消工讀職缺，人力銀行建議，大學生可搭上「防疫宅經濟」效應，更容易賺到外快。（圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（16）日公布「暑期打工與實習計畫調查」顯示，有20.2%企業因疫情取消工讀職缺，人力銀行建議，大學生可搭上「防疫宅經濟」效應，更容易賺到外快。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-16 14:49:12

各大專院校開始放暑假，對不少學生來說，為了籌措學費、分擔家計，無暇休息玩樂，急需暑期工讀機會，有的學生則想提早規劃職涯，利用企業實習累積實務經驗。不過人力銀行今（16）日公布「暑期打工與實習計畫調查」顯示，有20.2%企業因疫情取消工讀職缺，人力銀行建議，大學生可搭上「防疫宅經濟」效應，更容易賺到外快。

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yes123求職網調查發現，合計高達94.2%大學生透露，計畫暑期打工，其中62.1%已開始應徵，暑期打工意願，不但略高於去年的93.4%，以及前年的92.1%，更續創2012年以來的新高。暑假打工原因，在可複選狀況下，主要依序是賺生活費(67.2%)、賺學費(54.3%)、想存錢（52.4%)，以及增加社會經驗(47.5%)、有學貸壓力(38.4%)。

Yes123求職網發言人楊宗斌指出，顯見在「暑期學生打工族」當中，確實有人背負著沉重的經濟壓力，像是父母親的工作、事業，過去兩年深受疫情衝擊，結果波及家中收入減少，使得大學生不僅想分擔家計，甚至被迫提前獨立過活；當然也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分。

但在企業端，今（2022）年7月、8月暑假期間，僅27.8%的企業表示有工讀生僱用需求，比例略高於去年的25.7%，但仍低於前年的43.2%，以及2019年的41.7%，尚未回到疫情前的水準。也代表其餘72.2%的公司，沒有暑期工讀需求，其中20.2%是因疫情取消。

楊宗斌認為，由於5月開始受「本土疫情」衝擊，像是內需廠商、小型店家、攤商，開始縮短營業時間，或者甚至被迫停業，導致在邁入暑假前夕，早已陸續暫停釋出打工名額，加上若確診數處於「高原期」，學生想馬上找到工讀機會恐怕更不容易。

楊宗斌預估，與其苦等餐飲業、量販業開出職缺，還不如搭上「防疫宅經濟」效應，大學生可能想改當外送員，或者自尋家教、翻譯文書接案，以及經營網拍事業，這樣會比較快賺到外快。不過其實因應「疫情時代」，企業尋求數位轉型，例如徵求網站小編、短片拍攝剪輯人員、直播主，皆給予「網軍世代」的學生更寬廣的兼差空間。

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