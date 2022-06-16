工讀實習缺因疫縮減2成　人力銀行建議搭上宅經濟熱潮

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Yes123求職網發言人楊宗斌指出，顯見在「暑期學生打工族」當中，確實有人背負著沉重的經濟壓力，像是父母親的工作、事業，過去兩年深受疫情衝擊，結果波及家中收入減少，使得大學生不僅想分擔家計，甚至被迫提前獨立過活；當然也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分。
但在企業端，今（2022）年7月、8月暑假期間，僅27.8%的企業表示有工讀生僱用需求，比例略高於去年的25.7%，但仍低於前年的43.2%，以及2019年的41.7%，尚未回到疫情前的水準。也代表其餘72.2%的公司，沒有暑期工讀需求，其中20.2%是因疫情取消。
楊宗斌認為，由於5月開始受「本土疫情」衝擊，像是內需廠商、小型店家、攤商，開始縮短營業時間，或者甚至被迫停業，導致在邁入暑假前夕，早已陸續暫停釋出打工名額，加上若確診數處於「高原期」，學生想馬上找到工讀機會恐怕更不容易。
楊宗斌預估，與其苦等餐飲業、量販業開出職缺，還不如搭上「防疫宅經濟」效應，大學生可能想改當外送員，或者自尋家教、翻譯文書接案，以及經營網拍事業，這樣會比較快賺到外快。不過其實因應「疫情時代」，企業尋求數位轉型，例如徵求網站小編、短片拍攝剪輯人員、直播主，皆給予「網軍世代」的學生更寬廣的兼差空間。