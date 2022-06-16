新竹偏鄉挖到石油？建案竟開價「6字頭」：房價像蛋花湯

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但最令人意外的是香山透天廠辦案「大竹科景觀科技園區」，開價竟然高達每坪68萬元，被評為簡直是「吊嘎仔當成西裝賣」。去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，孰料透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完令人咋舌。
同樣受到竹科園區客青睞的竹北，菁華重劃區建案開價普遍來到5字頭、6字頭，銷售一段時間的舊案「竹風真好QMAX」開價漲至每坪68萬元。竹北建案價格昂貴並不意外，比較讓人難以置信的是新竹縣偏鄉的建案價格，似乎出現「脫離地心引力」的狀況。
去年上半年，開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3字頭、4字頭的建案越來越常見；其中，新埔透天案「京茂MANOR1」，開價達每坪50萬元，而芎林今年3月推出兩個建案「太睿境」、「綠光森林No.29-馥御文昌」，前者開價每萍41萬元、後者開價每坪42.5萬元／坪。
最吃驚的還沒完，地理位置更偏的寶山，造鎮案「宏道新竹帝寶」開價「改寫人類認知」；該案別墅產品也開價每坪65萬元，華廈開價每坪45萬元。截至去年底為止，寶山史上只有一建案開價達到3字頭，其餘建案開價多為2字頭，但「宏道新竹帝寶」把天花板一口氣推高好幾層，「天花板都不天花板了。」
何世昌指出，新竹房價宛如一碗煮沸的蛋花湯，蛋白、蛋黃價格通通攪成一團分不清，其成因除了科技業景氣旺盛帶動房市外，也與新竹菁華區建案供給量低迷息息相關。今年以來，新竹關埔、竹北五大重劃區等菁華區新推案屈指可數，消費者想買方只能被迫追價，或者輾轉到周邊區域購屋，進而讓各區房價往上墊高。如果供給不足的問題無法紓解，新竹消費者恐怕會繼續苦下去。
新竹民眾謝先生說，現在新竹的房價真的是「一日一價」，真的很懷疑這樣的情況能持續多久？「就算竹科人再有錢，也幾乎撐不起這樣的價格，更遑論一般上班族，簡直離譜！」