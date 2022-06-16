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新竹偏鄉挖到石油？建案竟開價「6字頭」：房價像蛋花湯

▲新竹房價亂成一團，連偏鄉建案開價都上看6字頭，讓房市專家驚呼「挖到石油？」（圖／NOWnews資料照片）
▲新竹房價亂成一團，連偏鄉建案開價都上看6字頭，讓房市專家驚呼「挖到石油？」（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-16 15:24:58

近期新竹縣市房價狂飆，但開價越來越誇張，真的是中樂透了嗎？根據《住展雜誌》統計，新竹縣市各行政區開價單坪最高的建案，已經飆到6字頭，傳統蛋白、蛋殼區如香山、芎林、新埔、寶山、新豐，建案開價直逼菁華區。連長期觀察房市發展的《住展雜誌》研發長何世昌都直呼，近年來新竹房價走勢之凌厲，總是令人好奇「是不是挖到石油」？連名不見經傳的偏鄉新建案開價都比照菁華區，「不知道是業者計算機按錯，還是消費者眼花看錯，整體房市瘋狂程度超乎外界想像。」

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《住展雜誌》統計，新竹市東區開價最高的建案是位於關埔重劃區「豐邑一綻」，開價達每坪67.5萬元；北區最貴的則是「昌昕森林CASA」，開價每坪59萬元，二者建案均刷新該區歷史新高。何世昌分析，新竹市發展較早的地方，有城隍廟等知名傳統商圈，但因竹科園區客偏好街廓整體乾淨、環境質感與學區較好的重劃區，且東區又擁有竹科園區地利之便，使得北區房價從領先轉為落後，城市發展軸心似乎已經轉移。

但最令人意外的是香山透天廠辦案「大竹科景觀科技園區」，開價竟然高達每坪68萬元，被評為簡直是「吊嘎仔當成西裝賣」。去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，孰料透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完令人咋舌。

同樣受到竹科園區客青睞的竹北，菁華重劃區建案開價普遍來到5字頭、6字頭，銷售一段時間的舊案「竹風真好QMAX」開價漲至每坪68萬元。竹北建案價格昂貴並不意外，比較讓人難以置信的是新竹縣偏鄉的建案價格，似乎出現「脫離地心引力」的狀況。

去年上半年，開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3字頭、4字頭的建案越來越常見；其中，新埔透天案「京茂MANOR1」，開價達每坪50萬元，而芎林今年3月推出兩個建案「太睿境」、「綠光森林No.29-馥御文昌」，前者開價每萍41萬元、後者開價每坪42.5萬元／坪。

最吃驚的還沒完，地理位置更偏的寶山，造鎮案「宏道新竹帝寶」開價「改寫人類認知」；該案別墅產品也開價每坪65萬元，華廈開價每坪45萬元。截至去年底為止，寶山史上只有一建案開價達到3字頭，其餘建案開價多為2字頭，但「宏道新竹帝寶」把天花板一口氣推高好幾層，「天花板都不天花板了。」

何世昌指出，新竹房價宛如一碗煮沸的蛋花湯，蛋白、蛋黃價格通通攪成一團分不清，其成因除了科技業景氣旺盛帶動房市外，也與新竹菁華區建案供給量低迷息息相關。今年以來，新竹關埔、竹北五大重劃區等菁華區新推案屈指可數，消費者想買方只能被迫追價，或者輾轉到周邊區域購屋，進而讓各區房價往上墊高。如果供給不足的問題無法紓解，新竹消費者恐怕會繼續苦下去。

新竹民眾謝先生說，現在新竹的房價真的是「一日一價」，真的很懷疑這樣的情況能持續多久？「就算竹科人再有錢，也幾乎撐不起這樣的價格，更遑論一般上班族，簡直離譜！」

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