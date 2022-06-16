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選高雄態度「不爭、隨喜」　張亞中：若當選只做4年

▲高雄企業界今（16）日在林皇宮舉辦歡迎孫文學校校長張亞中參選高雄市長記者會，但他並未宣布參選。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.16）
▲高雄企業界今（16）日在林皇宮舉辦歡迎孫文學校校長張亞中參選高雄市長記者會，但他並未宣布參選。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.16）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-16 15:55:302022-06-16 15:56:25

國民黨高雄市長人選懸而未決，繼前衛生署長楊志良拜訪高雄市議會議長曾麗燕，表示願意承擔後，高雄企業界今（16）日也在林皇宮舉辦歡迎孫文學校校長張亞中參選高雄市長記者會，但他並未宣布參選，他說他對黨中央提名高雄市長的態度是「不爭、隨喜」，但他已經準備好了，若他幸運當選高雄市長，他只做四年，他會找台灣最優秀的人，一起好規劃高雄。

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到場參加的醫師蘇偉碩說，感佩張亞中校長願意接受參選高雄市長的艱鉅挑戰，更為企業家不畏打壓和查水表挺身而出的氣魄而感動，今天的盛會證明了高雄不是只有一種聲音，不是沒有可能翻轉，年底高雄市的選舉攸關世界局勢，而接下來幾個月的世界局勢也將影響高雄市選民的投票動向，去年的四大公投已經說明，贏得高雄的民心才能贏回台灣的民主與法治，現在歐洲的軍事衝突教給我們一堂課，台海兩岸和平，世界才有和平，世界和平，大家才有飯吃，才能和氣生財。

▲高雄企業界今（16）日在林皇宮舉辦歡迎孫文學校校長張亞中參選高雄市長記者會，但他並未宣布參選。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.16）
▲高雄企業界今（16）日在林皇宮舉辦歡迎孫文學校校長張亞中參選高雄市長記者會，但他並未宣布參選。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.16）
張亞中說這段時間跑很多次高雄，高雄對他來說是精神的家園，連父母親百年後也放在高雄，對於選舉，他的想法就是「不爭、隨喜」，這幾周跟30、40個團體座談，對於高雄的認識更深，感受到大家對於高雄的前景是憂慮的，為何國民黨為何不將高雄人選選出來，是有些失望的。

張亞中說，對於高雄市長，他已經做好準備，對高雄市政已經做好藍圖，「人民的高雄」，要解民所苦，要利民所需，若真的成為候選人，會立刻公布所有政策，立刻蓋一座青年住宅的樣品屋；「公義的高雄」一定要照顧弱勢，憲法賦予的權利，政府不應該剝奪，在高雄的政策就是他選黨主席和總統的縮小版，如果幸運地當選高雄市長，高雄軍公教退休金必須得到合理補償；「高雄應該是世界的高雄」從兩岸關係來講，台北和上海有雙城論壇，高雄為何沒有和像廣州或是其他城市有論壇，高雄應該要走出去，離開台北格局，未來在世界各地應該要有高雄大使，讓高雄與世界站在一起。

對於兩岸關係，張亞中表示，現在兩岸關係在中央已經斷線，但在地方還有聯繫，兩岸戰爭若爆發，台灣一定是輸家，他若當選高雄市長，高雄一定是非戰和平區，不介入所有的戰爭，因為高雄的人命比台北政治重要，他並稱，他的缺點恰恰也是優點，他沒有地方派系、家族企業，可以做到人民擺在前面、六親不認，他也承諾若幸運成為高雄市長，只做四年，局處首長絕大多數要找高雄的優秀人才，並成為救援投手，替國民黨培育人才。

他也認同蘇偉碩在野大聯盟的概念，若當選就是執政大聯盟，優秀的人納入執政團隊，若輸了，仍可以在議會組成在野大聯盟，監督民進黨政府，國家比政黨重要、國民黨的執政再重要，比不上民眾的幸福重要，他稱自己的血液中有解決問題的能力，底層出身當然接地氣，因為本來就在地上，他要為高雄走出一條不受到民進黨影響的一條壕溝。

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