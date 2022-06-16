倒車入庫圖方便「碰」一聲頸部遭夾　警險營救

台中市大甲區林姓男子要將小客車倒車入庫，不料車輛卻突然往前移動，導致林男身體被車門夾住於兩車之間動彈不得，他用盡最後一絲力量報警求救，原來林男倒車時，貪圖方便僅以身體、腿部進入車內，導致頸部遭夾住受困，所幸在警、消馳援及熱心民眾協助幫忙搶救成功之下，才沒有釀成大禍，送醫後沒有生命危險。





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台中市大甲警分局日南所警員王奕鑫及周文彬、蔡孟珂接獲民眾報案稱有事需要協助，員警火速到達現場，一群聚集民眾急忙招手述說，中午用餐時段聽到「碰」的一聲，趕緊前往查看，卻發現1名男子頸部遭車門夾住，感覺快陷入昏迷，在十萬火急的情況下，警消到場評估考量情況危急，顧及男子生命尚穩定，決定先清除小貨車前的堆積雜物，熱心民眾也前往幫忙，將另一自小貨車往前推開，分離兩車，才讓夾住林男頸部的車門得以開啟，將滿臉驚嚇意識不清全身癱軟男子拉出車外，送往醫院救治。











警方表示，原來林姓男子要將住家外空地自小客車倒車移置室內停放，萬萬沒想到一個不留神，車輛卻往前滑行，竟讓自己陷入危險之際，還好車輛衝撞門柱停住沒再往前衝撞而保住性命，所幸鄰居及警消即時前往搭救，才讓生命在鬼門關前止步。











大甲警分局呼籲，駕駛人駕駛汽車應遵守規定，車輛靜止發動時應關閉車門勿將身體置於車外，勿隨意操作排檔更應注意車輛狀況。



