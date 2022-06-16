特企／美國乳酪創新突破傳統！出口量創記錄

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這些優質乳酪以祖傳食譜為基礎，卻不受傳統束縛，更歸功於美國生產的高品質牛乳原料。從東北地區連綿起伏的綠色山丘，到壯麗開闊的西海岸，美國各地的酪農撐起了龐大的乳製品產業，所生產的牛乳供應給製造商製成你我享用的披薩或漢堡乳酪，也銷售至全球零售連鎖量販店。美國大部分的乳酪來自大型製造廠，但也有手工乳酪作坊，製作出一些世界頂級的乳酪。
多年來美國乳酪在世界舞台上屢創佳績，從盲品到世界乳酪獎、世界乳酪大賽等比賽中，都贏得了最高獎項。事實上，2019-2020年世界乳酪獎3,000多項參賽作中，品當來自美國奧瑞岡州的Rogue Creamery藍紋乳酪，就拿下了世界乳酪冠軍的榮耀。
美國供應的乳酪美味獨特且豐富多元，2021年美國乳製品及乳酪出口量創下新高記錄，全年總計出口230萬公噸乳製品，包括破記錄的乳酪40.4萬公噸，年成長率14%。
美國乳酪界與國際貿易及消費者建立更密切的關係，以因應全球對美國乳酪持續增加的需求，並重申對國際客戶的承諾。透過在地計畫，例如零售及餐飲服務推廣到產業教育等，地方市場進一步強化實力，充分發揮美國乳酪的潛力。
美國乳酪產業持續成長，供應世界上一些最美味且營養豐富的乳酪，不論人氣經典風味或獨創風味，應有盡有。從美國到您的餐桌，更多美國乳酪的傳承和多元，等您來品味，歡迎關注我們的社群媒體。
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