鋒面遠颺雨快停了！明起一週放晴 高溫上看34度注意防曬
今（16）日鋒面位於北部海面，加上西南風影響，中部以北地區及個山區還是偶有短暫陣雨，中午雨勢稍大，但撐過這段時間就有好天氣了！中央氣象局預報員劉沛滕指出，明（17）日鋒面逐漸遠離，台灣附近轉為偏南風的環境，各地大多恢復多雲到晴的穩定天氣，午後北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，預估下週二（6/21）之後太平洋高壓西伸，午後降雨狀況會更侷限在山區為主。而明日起各地氣溫也會慢慢升高，各地高溫都可達攝氏30度以上，提醒民眾要留意。
這波鋒面預計為今年梅雨季的最後一道滯留鋒面，隨著明日開始逐漸北退到長江流域一帶，可以說今年梅雨季差不多就要結束了，未來天氣將逐漸轉為由太平洋高壓主導的夏季天氣型態為主。劉沛騰說，未來一周各地大多都是多雲到晴，不過下週一（6/20）之前南部及東南部地區受到偏南風影響，仍有零星短暫陣雨，但雨勢不會太大。下週二之後高壓逐漸西伸，連午後雷雨的範圍都比較侷限在山區為主。
天氣放晴就要注意氣溫快速回升，預估未來一周各地高溫可達攝氏30到34度，紫外線指數明顯偏高，民眾外出要注意做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。氣象局也發布高溫資訊，明日中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。