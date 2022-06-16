唐綺陽敲碗林志玲上節目 反被炎亞綸虧「需要愛情滋潤」
節目《36題愛上你》第三季即將回歸，由金鐘綜藝主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸攜手主持，其中唐綺陽近來接受訪問時，談到最想邀約的來賓，大方敲碗「台灣第一名模」林志玲，也想找曾上過節目的納豆再次作客，分享這一年來的生活變化。
《36題愛上你》運用心理學家理論，特別設計36道題目詢問，增進彼此關係，主持人私下是否也會用這些題目交朋友，愛聊天的吳姍儒說：「我好像一直以來都是這樣認識人的，我非常愛問問題！」透露有些人會對此招架不住，但如果碰到很愛聊天的人，就會非常投緣：「像是簡嫚書，她就是很愛聊這些問題的人，喬喬（曾之喬）也是，我第一次跟她聊天約晚上6點，我們回家是凌晨3點。」
至於在戀愛上是否也會用到「36道題目」，炎亞綸打趣表示：「通常談戀愛的話，36題可能問到第10題就差不多了，要不是進到下一步，不然就是『不好意思，下次再聊』。」唐綺陽則笑說：「我絕對不會超過36題，超怕人家愛上我，我也超怕我愛上別人！」對此，炎亞綸也期待唐綺陽能受到感情滋潤：「我唯一會比較心疼老師的是，她幾乎都是處於工作狂的狀態，是不是老師偶爾也可以靠一下別人的肩膀。」唐綺陽則豁達回應：「我小時候靠過了，不可靠，所以我覺得工作很可靠，用心就會有回饋、成就感，所以我其實是幸福的。」