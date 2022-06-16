張亞中稱選高雄不爭隨喜　基進：餓鬼假細膩

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張博洋指出，張亞中強調不爭隨喜，但辦公室主任卻發文痛批黨中央用假民調捧柯志恩；強調不爭隨喜，但已經找好國際大公司推社會住宅，還要蓋樣品屋；強調不爭隨喜，但當場承諾要反年改，要用高雄的經濟數字補償軍公教；強調不爭隨喜，連要去中國各大城市設立高雄大使辦事處都想好了，張博洋感嘆，看完這場荒謬又詭異的記者會，真的好奇，這場選戰國民黨在爭取的到底是高雄人的認同，還是韓粉的眷顧？
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁則表示，聽完張亞中發表參選政見，就覺得中國國民黨應該要支持張亞中，因為張亞中真的繼承了中國國民黨的三項特質：把高雄當作政治跳板、政見吹牛唬爛不打草稿、力推兩岸和平統一示範區，中國國民黨沒有理由不提名張亞中，既繼承了前高雄市長韓國瑜的遺志，也力拼實踐兩岸和平統一，看來看去，就屬張亞中最純正，難怪張亞中會質疑國民黨中央的民調動了手腳。
台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷則提醒張亞中，想喊苦民所苦，可以先請移除高雄各地被隨意掛設的「支持張亞中校長參選高雄市長」布條，張婷婷說，張亞中嘴上說不爭、隨喜，但鋪梗鋪很久才是不爭的事實，難道「口嫌體正直」是張亞中孫文學校的校訓？前陣子高雄各地出現的張亞中布條正是一例，希望張亞中可以先處理自己隨喜佈置的布條，讓高雄市容恢復正常。