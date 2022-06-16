「館館手牽手」7月登場　助親子理解多元與共融

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聯合國宣布「2030永續發展目標」後，永續與共融成為許多國家納入教育的議題之一。從人人、共融至多元思辨，都是培養未來公民不可或缺的階段，科教館、史博館與兩廳院秉持相同的理念，以「多元，共融」為主題，總計規劃12場活動、2場展覽，盼孩童們在不同生態及文化領域中，認識及學習如何尊重每個人獨一無二的特質。
「館館手牽手」系列活動中，兩廳院以表演藝術為核心，推出小型展演、工作坊及展覽，其中《一直打開・穿梭草原上的門》呈現演出，匯集今年4月至6月親子工作坊孩子們合力產出的故事片段腳本，由專業講師及劇場表演者詮釋孩子們的想像；《禮物》親子工作坊引導親子間透過遊戲彼此合作與相互理解，找到人與人之間相處的方法；《100種不一樣》親子展覽則結合表演藝術圖書館豐富館藏，透過國內外戲劇參與的案例分享，發掘表演藝術如何潛移默化，引導孩子接受差異，以更開闊的視角擁抱這個充滿不一樣的世界。
兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「館館手牽手」跨館際活動的特色在於，以主題策展方式，讓孩子學習到科學、歷史、人文及表演藝術等不同領域與面向的知識，今年特別感謝遠雄文教公益基金會支持兩廳院倡議親子議題，讓多元概念以不同方式融入親子教育。
首度加入館際串聯行列的科教館，由生物多樣性的角度出發，推出一系列工作坊、講座及實驗劇場，包括《消失的淺山精靈—石虎》講座探討可以為面臨生存危機的石虎做些什麼；《找家：回到人與萬物共存的希望星球》展覽，藉由精彩的標本與故事，重新認識自然的奧妙、豐富的文化與人類的微小。
史博館則推出廣受大小朋友歡迎的《紅色寶盒》，量身設計針對「跨域學習」與「多元理解」的全新版本《Creative Boom！紅色寶盒─小鬼出任務》活動。從館藏國家重要古物溥心畬的《鍾馗馴鬼冊》出發，以歷史文化連結表演藝術和科學實驗，包括跟著鍾馗和小鬼們的繪本圖卡講故事、操作眼見未必真實的科學實驗、動手玩紅色記憶的創意等。「館館手牽手」活動及報名辦法詳見網站。