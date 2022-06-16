COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「館館手牽手」7月登場　助親子理解多元與共融

▲兩廳院《禮物》親子工作坊引導親子透過遊戲彼此合作與相互理解，找到與人與人之間相處的方法。（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院《禮物》親子工作坊引導親子透過遊戲彼此合作與相互理解，找到與人與人之間相處的方法。（圖／兩廳院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-16 18:15:39

擔心暑假的小朋友無處放電嗎？由國家級三大場館國家兩廳院、國立台灣科學教育館、國立歷史博物館首度合作的「館館手牽手」活動，設計趣味體驗活動，傳遞「多元，共融」的核心價值，包括工作坊、展覽、展演、體驗活動，為親子搭起跨領域知識的橋樑，7月9日至7月31日連續4個週末舉辦，適合親子同行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國家兩廳院今（16）日指出，2018年兩廳院發起「館館好朋友」館際合作社群平台，整合各場館精心設計的親子活動，廣受家長喜愛，今年將資訊平台共享概念進階為「館館手牽手」合作，以共同主題延伸，探索表演藝術、科學與歷史人文的跨領域連結。

聯合國宣布「2030永續發展目標」後，永續與共融成為許多國家納入教育的議題之一。從人人、共融至多元思辨，都是培養未來公民不可或缺的階段，科教館、史博館與兩廳院秉持相同的理念，以「多元，共融」為主題，總計規劃12場活動、2場展覽，盼孩童們在不同生態及文化領域中，認識及學習如何尊重每個人獨一無二的特質。

「館館手牽手」系列活動中，兩廳院以表演藝術為核心，推出小型展演、工作坊及展覽，其中《一直打開・穿梭草原上的門》呈現演出，匯集今年4月至6月親子工作坊孩子們合力產出的故事片段腳本，由專業講師及劇場表演者詮釋孩子們的想像；《禮物》親子工作坊引導親子間透過遊戲彼此合作與相互理解，找到人與人之間相處的方法；《100種不一樣》親子展覽則結合表演藝術圖書館豐富館藏，透過國內外戲劇參與的案例分享，發掘表演藝術如何潛移默化，引導孩子接受差異，以更開闊的視角擁抱這個充滿不一樣的世界。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「館館手牽手」跨館際活動的特色在於，以主題策展方式，讓孩子學習到科學、歷史、人文及表演藝術等不同領域與面向的知識，今年特別感謝遠雄文教公益基金會支持兩廳院倡議親子議題，讓多元概念以不同方式融入親子教育。

首度加入館際串聯行列的科教館，由生物多樣性的角度出發，推出一系列工作坊、講座及實驗劇場，包括《消失的淺山精靈—石虎》講座探討可以為面臨生存危機的石虎做些什麼；《找家：回到人與萬物共存的希望星球》展覽，藉由精彩的標本與故事，重新認識自然的奧妙、豐富的文化與人類的微小。

史博館則推出廣受大小朋友歡迎的《紅色寶盒》，量身設計針對「跨域學習」與「多元理解」的全新版本《Creative Boom！紅色寶盒─小鬼出任務》活動。從館藏國家重要古物溥心畬的《鍾馗馴鬼冊》出發，以歷史文化連結表演藝術和科學實驗，包括跟著鍾馗和小鬼們的繪本圖卡講故事、操作眼見未必真實的科學實驗、動手玩紅色記憶的創意等。「館館手牽手」活動及報名辦法詳見網站

藝文產業受疫情影響甚鉅！國家兩廳院發布2021年消費統計

攜手唐文華跨界歌仔戲　唐美雲演繹武則天的冥界之旅

台澳遠距共製舞作　史蒂芬妮．雷克《群像》亞洲首演　

「整個世界就是包浩斯」亞洲首展　駐台外交使節齊聚交流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀