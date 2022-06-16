正濱漁港光雕展倒數3天！共譜專屬基隆海派浪漫

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾姿雯補充，疫情期間，所有人都需要被療癒，努力防疫，是為了讓生活繼續。民眾一起參與是城博會的軸心，城博會不只是基隆的城博，是全台灣人的城博，讓每個人都有參與改變這座城市的機會。更可以搭船從海上看展，體驗由藝術家以及千名學童、民眾共創的光雕秀，除了主秀外民眾可和自己的創作合影、打卡，線上線下觀展體驗都值得把握。
海派浪漫光雕秀策展人桔禾創意張漢寧表示，感謝2020年曾處長提出24小時玩基隆，讓我們有機會能夠在晚上點亮基隆的重要景點，讓大家看見不一樣的色彩屋。而今年最大的改變就是，色彩屋不再只是藝術家創作的圖紙，更是全基隆市民一起共創的作品。籌備已久的全民共創，看到孩子們的作品一張張的完成並呈現在色彩屋的畫面，真的很感動！過去的基隆，是讓大家可以作夢的城市，現在的基隆，則是可以一起實現夢想的城市！
張漢寧補充，今年設計陣容為一時之選，「小高潮色計事務所」繪製插畫，用色鮮明活潑的插畫風格搭配由音樂藝術家沈宣萱、地景聲音採集人蕭芸安共同製作，動畫演出中的音樂都是實際走訪節錄的基隆地景聲音，讓這次的海派浪漫光雕秀更能呈現基隆的生活品味與海港人的氣味。
策展執行、天衍光藝執行長倪柏軒說，色彩屋牆面油漆的繽紛、多格且不規則的窗戶分佈，是光雕內容設計的一大考驗，由衷感謝團隊的理解與耐心，配合多次修正微調，讓效果達到最佳。設計、繪製時也須讓色塊自然融入建物線條，位在港區內還有「路過」船隻，因此船家跟居民都需事先挨家挨戶拜訪，協調船隻暫時避讓或者色彩屋店家配合熄掉廣告燈，所有人都為了展演努力，都是這場全民共創光雕秀的難忘回憶。在大型展演跟當地居民生活中取得平衡，是一場活動順利舉辦的關鍵，活動剩餘的天數不多，大家一定要來現場走走。
倪柏軒透露，這場活動最值得感動的是近千位的民眾願意加入共創團隊，活動期間為色彩屋繪出上千造型，繽紛多變，創造出一場專屬於基隆的共創光雕秀，這種創新的設計很適合運用在這座起點城市。不論是每20分鐘的主秀，或者主秀間的全民共創輪播時段，3分鐘的主秀時間觀眾可沉浸看展，輪播時段民眾可入鏡與自己的創作合影、打卡，兩種不同觀展體驗都值得把握。
共創節目表資訊：
海派浪漫光雕秀邀周邊八斗、中正、正濱、和平和忠孝國小學童創作，也向全台民眾徵件，近千件共創入選展演名單已於城市博覽會官網公布，名單連結(https://2022cityexpo.tw/tw/news/detail/38。)
大眾運輸交通資訊：
民眾可搭乘免費接駁車「城博2號線」或「城博3號線」於原住民文化會館（正濱色彩屋）下車，抵達「海派浪漫光雕秀」（B8）最佳觀賞位置。
2022海派浪漫活動資訊：
展演日期：6月10日（五）至6月19日（日）。
展演時間：每日19:00-21:30，主秀每20分鐘一場，每場3分鐘，最後一場主秀展演時間為21:20。
展演地點：基隆市正濱漁港