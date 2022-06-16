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正濱漁港光雕展倒數3天！共譜專屬基隆海派浪漫

▲色彩屋不再只是藝術家創作的圖紙，更是全基隆市民一起共創的作品。（圖／基隆市政府提供）
▲色彩屋不再只是藝術家創作的圖紙，更是全基隆市民一起共創的作品。（圖／基隆市政府提供）

本報訊

2022-06-16 18:34:18

把握2022城市博覽會最後一個週末！近年爆紅的必訪景點「正濱漁港」在城市博覽會B展區，白天看是色彩屋，日落後則展演「海派浪漫光雕秀」，為近千名在地居民、學童和藝術家團隊共同創作的光雕展演活動，以在地元素包括雞籠中元祭、黑鳶、吉古拉、三記魚餃、咖哩麵等，以輕快的在地聲景搭配繽紛色塊的光雕，打造基隆獨有的山海浪漫氛圍。

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基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，徵件中有來自全台、基隆在地民眾的心意，像是一位投稿的基隆女婿就在作品中補充，他為愛從新北市移居基隆，每年年初都會從板橋市民廣場徒步至基隆海洋廣場，串連兩地情感，並畫上新北市民廣場地標竹筍以及基隆港畔的郵輪；也有基隆民眾畫上「透抽」，經過專業團隊轉化為光雕後，在海面投影一幅巨大身影，彷彿正在深海裡自在悠游。大家都用自己的創意，呈現眼中基隆的模樣。

曾姿雯補充，疫情期間，所有人都需要被療癒，努力防疫，是為了讓生活繼續。民眾一起參與是城博會的軸心，城博會不只是基隆的城博，是全台灣人的城博，讓每個人都有參與改變這座城市的機會。更可以搭船從海上看展，體驗由藝術家以及千名學童、民眾共創的光雕秀，除了主秀外民眾可和自己的創作合影、打卡，線上線下觀展體驗都值得把握。

海派浪漫光雕秀策展人桔禾創意張漢寧表示，感謝2020年曾處長提出24小時玩基隆，讓我們有機會能夠在晚上點亮基隆的重要景點，讓大家看見不一樣的色彩屋。而今年最大的改變就是，色彩屋不再只是藝術家創作的圖紙，更是全基隆市民一起共創的作品。籌備已久的全民共創，看到孩子們的作品一張張的完成並呈現在色彩屋的畫面，真的很感動！過去的基隆，是讓大家可以作夢的城市，現在的基隆，則是可以一起實現夢想的城市！

張漢寧補充，今年設計陣容為一時之選，「小高潮色計事務所」繪製插畫，用色鮮明活潑的插畫風格搭配由音樂藝術家沈宣萱、地景聲音採集人蕭芸安共同製作，動畫演出中的音樂都是實際走訪節錄的基隆地景聲音，讓這次的海派浪漫光雕秀更能呈現基隆的生活品味與海港人的氣味。

策展執行、天衍光藝執行長倪柏軒說，色彩屋牆面油漆的繽紛、多格且不規則的窗戶分佈，是光雕內容設計的一大考驗，由衷感謝團隊的理解與耐心，配合多次修正微調，讓效果達到最佳。設計、繪製時也須讓色塊自然融入建物線條，位在港區內還有「路過」船隻，因此船家跟居民都需事先挨家挨戶拜訪，協調船隻暫時避讓或者色彩屋店家配合熄掉廣告燈，所有人都為了展演努力，都是這場全民共創光雕秀的難忘回憶。在大型展演跟當地居民生活中取得平衡，是一場活動順利舉辦的關鍵，活動剩餘的天數不多，大家一定要來現場走走。

倪柏軒透露，這場活動最值得感動的是近千位的民眾願意加入共創團隊，活動期間為色彩屋繪出上千造型，繽紛多變，創造出一場專屬於基隆的共創光雕秀，這種創新的設計很適合運用在這座起點城市。不論是每20分鐘的主秀，或者主秀間的全民共創輪播時段，3分鐘的主秀時間觀眾可沉浸看展，輪播時段民眾可入鏡與自己的創作合影、打卡，兩種不同觀展體驗都值得把握。

共創節目表資訊：

海派浪漫光雕秀邀周邊八斗、中正、正濱、和平和忠孝國小學童創作，也向全台民眾徵件，近千件共創入選展演名單已於城市博覽會官網公布，名單連結(https://2022cityexpo.tw/tw/news/detail/38。)

大眾運輸交通資訊：

民眾可搭乘免費接駁車「城博2號線」或「城博3號線」於原住民文化會館（正濱色彩屋）下車，抵達「海派浪漫光雕秀」（B8）最佳觀賞位置。

2022海派浪漫活動資訊：

展演日期：6月10日（五）至6月19日（日）。

展演時間：每日19:00-21:30，主秀每20分鐘一場，每場3分鐘，最後一場主秀展演時間為21:20。

展演地點：基隆市正濱漁港

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