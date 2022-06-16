吳寶春烘焙學院贈特色麵包感謝台南市府團隊守護市民健康

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黃偉哲表示，面對疫情，市府團隊在最前線扛起守護市民健康重責。前線同仁十分辛苦，但沒有喊苦、喊累的權利，必須全力以赴，積極服務照顧市民，可說是疫情下的功臣。感謝崑山科大「吳寶春烘焙學院」的愛心相挺，以實際行動送暖辛苦的市府防疫團隊。烘焙學院的麵包是吳寶春師傅團隊與崑山科大學生共同製作而成的麵包，正如市府各單位的齊心抗疫，發揮加乘效果。
崑山科技大學校長李天祥表示，今年攜手吳寶春即將成立的「吳寶春烘焙學院」全台第一間實體門市，就是希望讓學生的專業技能充分結合地方資源，以寓教於樂的方式推動社會公益，此次期以學生親手製作的台南特色麵包回饋為民服務的市府團隊，感謝對市民的付出與辛勞。吳寶春也表示，桂圓酒釀麵包採用的就是台南東山的龍眼乾，希望能略盡棉薄之力，讓大家甜在嘴裡、暖在心裡，有更強大的力量守護台南。
戴偉峻表示，市府「生活關懷」專線及1999市民服務專線每天都至少超過1200通電話服務市民，24小時輪值不停歇。為提供民眾最及時的諮詢與服務，前線同仁除了耐心回答，還得安撫著急民眾的情緒，希望市民朋友多點溫柔包容。市府團隊會盡全力陪伴市民朋友抗疫，也鼓勵市民多加運用「台南快疫通LINE@」，掌握最新防疫資訊。