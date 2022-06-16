吳寶春烘焙學院贈特色麵包感謝台南市府團隊守護市民健康

世界麵包冠軍吳寶春率領「吳寶春烘焙學院」的餐飲團隊與崑山科技大學副校長鐘俊顏於台南市政府進行捐贈儀式，為回饋市府基層防疫人員，特別提供台南獨家販售的迷你版酒釀桂圓麵包，以及限定版特色麵包，並由台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，研考會戴偉峻主委等局處首長一同參與，感謝校方讓基層防疫人員感受到社會的支持與溫暖。

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黃偉哲表示，面對疫情，市府團隊在最前線扛起守護市民健康重責。前線同仁十分辛苦，但沒有喊苦、喊累的權利，必須全力以赴，積極服務照顧市民，可說是疫情下的功臣。感謝崑山科大「吳寶春烘焙學院」的愛心相挺，以實際行動送暖辛苦的市府防疫團隊。烘焙學院的麵包是吳寶春師傅團隊與崑山科大學生共同製作而成的麵包，正如市府各單位的齊心抗疫，發揮加乘效果。

崑山科技大學校長李天祥表示，今年攜手吳寶春即將成立的「吳寶春烘焙學院」全台第一間實體門市，就是希望讓學生的專業技能充分結合地方資源，以寓教於樂的方式推動社會公益，此次期以學生親手製作的台南特色麵包回饋為民服務的市府團隊，感謝對市民的付出與辛勞。吳寶春也表示，桂圓酒釀麵包採用的就是台南東山的龍眼乾，希望能略盡棉薄之力，讓大家甜在嘴裡、暖在心裡，有更強大的力量守護台南。