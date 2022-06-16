44歲田家達分手大陸女友　回台灣認進廠「修修臉」

44歲的田家達在大愛《你好，我是誰》飾演神經內科醫師，今（16日）受訪提到感情尚未有著落，比起結婚，父母更希望兒子過得好。田家達過去在大陸交往大1歲的前女友，目前沒有感情對象，交友條件是年紀最好不能比自己小，要孝順父母。
2020年因為新冠疫情的關係，田家達從大陸回到台灣，多了許多與家人相處的時間。長年在大陸拍戲的他，與父母的互動不多，現在因為拍戲晚回家，媽媽會準備許多食物給他進補。183公分的田家達，在媽媽的照顧下，拍戲期間體重曾「幸福肥」到80公斤，現在靠運動已經減重7公斤，也會定期「進廠保養」做醫美，維持好體態。
《你好，我是誰》描述大林慈濟醫院失智症中心團隊與個案照護的故事，田家達有滿多哭戲，是較少接拍過的角色，田家達說自己特別有長輩緣，鄧安寧導演與寇世勳也會現場給田家達建議，原本接連兩場的哭戲，在前輩寇世勳的建議一場哭，一場用情緒的收放詮釋，效果相當好。
未來若自己罹患失智症，田家達回答就送療養院或請小孩照顧，現場記者說「那你也要先有小孩」。田家達的姊姊在市場經營壽司攤販十多年，自己則認真投入戲劇拍攝，目前對投資沒有太多規劃，希望能認真拍戲存錢，未來給爸媽買花蓮的地，蓋一棟房子養老。