今起限三天！全家霜淇淋買1送1吃爆　大特濃拿鐵也買1送1

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全家超商今（17）日起至周日連續三天，使用全盈+PAY買霜淇淋「不限口味」買一送一，包括嵜本聯名的蜜蜜開心果口味，或是搭配比利時巧克力的綜合口味，以及圓滾滾霜淇淋，限時三天全面買一送一。
📌好康2：
6月17日至6月19日連續三天，到店買大杯特濃拿鐵（65元）享買一送一，免費送一張兌換券，可自下周起7天（6月20日至26日）在原店憑小白單免費兌換第2杯。
📌好康3：
即日起至6月28日前，買拿鐵免費送一包蜜蜂工坊的蜂蜜包，直接升級為特調蜂蜜拿鐵，網友大推賺到了：「那包單買要30元」、「蜂蜜可用來沾麵包或蛋糕」、「值了」。
📌好康4：
夏季限定新品「極選冰咖啡」在6月28日前祭出嘗鮮價，大杯美式特價39元、大杯拿鐵特價49元。業者表示入口可感受柑橘香氣，中段則如巧克力醇厚滑順，並特別搭配4款全新的「暢飲海洋杯」杯身，在味覺、視覺上都有清涼消暑感受。
OK超商也有周末好康，即日起至6月19日前，OKmall APP開賣大杯美式、大杯拿鐵10杯5折，且不限兌換時間、門市，並加碼送618點OK Point。近期剛推出的新品「濃厚系莊園級咖啡系列」，以經典的OKCAFE為基底，再多加一份Espresso咖啡濃縮，口感更濃郁厚實，今（17）日買大杯濃厚美式（55元）、大杯濃厚拿鐵（65元）同品項享買2送2，不限冰熱。