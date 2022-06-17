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今起限三天！全家霜淇淋買1送1吃爆　大特濃拿鐵也買1送1

▲全家超商今起限時三天霜淇淋、大杯特濃拿鐵買一送一，周末「四大好康」一次看。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
▲全家超商今起限時三天霜淇淋、大杯特濃拿鐵買一送一，周末「四大好康」一次看。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-17 00:34:512022-06-17 00:36:33

受到台灣民眾喜愛的霜淇淋買一送一又來了！迎接炎熱周末，全家超商宣布線上、線下推出四大好康，包括霜淇淋買一送一、大杯特濃拿鐵買一送一、新品極選冰咖啡39元起，以及買拿鐵免費送「蜂蜜包」。OK超商今（17）日買大杯濃厚美式、大杯濃厚拿鐵買2送2，快把握周末假期吃吃喝喝。

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📌好康1：
全家超商今（17）日起至周日連續三天，使用全盈+PAY買霜淇淋「不限口味」買一送一，包括嵜本聯名的蜜蜜開心果口味，或是搭配比利時巧克力的綜合口味，以及圓滾滾霜淇淋，限時三天全面買一送一。

▲全家超商今日起限時三天，買霜淇淋並使用全盈+pay支付，不限口味享買一送一。（圖／取自「Big City遠東巨城購物中心」粉專）
▲全家超商今日起限時三天，買霜淇淋並使用全盈+pay支付，不限口味享買一送一。（圖／取自「Big City遠東巨城購物中心」粉專）
📌好康2：
6月17日至6月19日連續三天，到店買大杯特濃拿鐵（65元）享買一送一，免費送一張兌換券，可自下周起7天（6月20日至26日）在原店憑小白單免費兌換第2杯。

📌好康3：
即日起至6月28日前，買拿鐵免費送一包蜜蜂工坊的蜂蜜包，直接升級為特調蜂蜜拿鐵，網友大推賺到了：「那包單買要30元」、「蜂蜜可用來沾麵包或蛋糕」、「值了」。

▲全家買大杯拿鐵送蜂蜜包，等於現賺30元升級成蜂蜜拿鐵且可自調甜度。（圖／業者提供）
▲全家買大杯拿鐵送蜂蜜包，等於現賺30元升級成蜂蜜拿鐵且可自調甜度。（圖／業者提供）
📌好康4：
夏季限定新品「極選冰咖啡」在6月28日前祭出嘗鮮價，大杯美式特價39元、大杯拿鐵特價49元。業者表示入口可感受柑橘香氣，中段則如巧克力醇厚滑順，並特別搭配4款全新的「暢飲海洋杯」杯身，在味覺、視覺上都有清涼消暑感受。

OK超商也有周末好康，即日起至6月19日前，OKmall APP開賣大杯美式、大杯拿鐵10杯5折，且不限兌換時間、門市，並加碼送618點OK Point。近期剛推出的新品「濃厚系莊園級咖啡系列」，以經典的OKCAFE為基底，再多加一份Espresso咖啡濃縮，口感更濃郁厚實，今（17）日買大杯濃厚美式（55元）、大杯濃厚拿鐵（65元）同品項享買2送2，不限冰熱。

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