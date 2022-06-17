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核協議談判無果　美國祭新制裁加強施壓伊朗

▲美國制裁數家中國、阿拉伯聯合大公國和伊朗企業，理由是協助出口伊朗的石化製品，可能是要施壓伊朗恢復2015年的核子協議。伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國制裁數家中國、阿拉伯聯合大公國和伊朗企業，理由是協助出口伊朗的石化製品，可能是要施壓伊朗恢復2015年的核子協議。伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-17 09:06:10

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國今天制裁數家中國、阿拉伯聯合大公國和伊朗企業，理由是協助出口伊朗的石化製品。此舉可能是要加強施壓德黑蘭（Tehran）政府恢復2015年的核子協議。

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路透社報導，美國財政部表示，已對數家企業祭出懲罰，其中兩家設在香港，3家在伊朗，4家在阿拉伯聯合大公國，還有一名中國公民和一名印度國民挨罰。

負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「美國追求有意義的外交，以達成雙方重新遵循聯合全面行動方案（JCPOA，即2015年的核子協議）。」

根據當年協議，伊朗限制自身核子計畫，交換美國、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）放寬對伊朗的制裁。

美國前總統川普（Donald Trump）2018年單方面退出協議，並恢復美國對伊朗的制裁，促使伊朗大約一年後開始違反核相關限制。挽救協議的談判迄今沒有結果。

尼爾森表示：「沒有協議的話，我們就會繼續運用制裁權力，來限制伊朗出口石油、石油產品和石化製品。」

主管經濟外交事務的伊朗副外長薩法里（Mehdi Safari）稱新制裁不會奏效。

薩法里告訴伊朗國家電視台：「我們的石化產業及其產品長期遭受制裁，但仍透過多個管道維持銷售，之後也會繼續下去。」

政治風險分析公司「歐亞集團」（Eurasia Group）的分析師羅姆（Henry Rome）則說，最新制裁目的有二：一是加強施壓伊朗，二是回擊美國國內的批評者。這些批評者主張現任總統拜登（Joe Biden）未能抑制伊朗的核子計畫。（譯者：楊昭彥）1110617

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