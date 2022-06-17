馬克宏被討厭了？團結秀抱抱 外媒：澤倫斯基尷尬且冷漠
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）等歐盟4國領袖，16日首度一起造訪烏國首都基輔，表達對烏克蘭的支持、展現歐洲團結，不過有外媒透過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的肢體動作分析，他對馬克宏在聯合新聞發布會上試圖擁抱他的舉動感到尷尬。
根據《每日郵報》報導，馬克宏16日與德國、義大利和羅馬尼亞的領袖在基輔會合，然後被帶到伊爾平郊區，親眼目睹俄國軍隊造成的破壞，以及俄軍的戰爭罪行。身為1名專業政治家，馬克宏譴責俄軍行為野蠻，並讚揚伊爾平的居民挫敗俄軍企圖佔領首都的勇氣。
然而，在訪問完伊爾平後，馬克宏在聯合新聞發布會上，試圖給澤倫斯基擁抱時，並未受到熱烈歡迎。《每日郵報》形容，相較於穿著深藍色西裝，乾淨得體的馬克宏，只穿橄欖綠休閒T-恤、滿臉鬍渣的澤倫斯基，看上去似乎寧願在北頓內茨克的戰壕裡戰鬥，在回應馬克宏的擁抱時，右手甚至略呈現牴觸的姿態。
報導並指出，2人稍早在活動時握手的照片，看起來也不怎麼溫馨愉快，馬克宏對著鏡頭擺姿勢並露出微笑，但澤倫斯基似乎只是皺著眉頭看地板，顯然對這位訪客的姿勢不怎麼滿意。
雖然不知是湊巧還是有意為之，但報導聲稱，這可能是因為馬克宏本月初曾警告，不應羞辱俄羅斯，並暗示、鼓勵烏克蘭應該與蒲亭（Vladimir Putin）談判，因而引發烏克蘭的不滿，認為是在幫俄羅斯找藉口，並批評盟國對俄國的制裁，以及對烏克蘭的軍援拖拖拉拉，讓烏軍孤立無援。