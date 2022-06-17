無薪假兩周內破3000人　民眾黨立委籲再推勞工紓困貸款

新冠肺炎疫情持續2年多，觀光、餐飲、住宿等產業受創慘重。台灣民眾黨立院黨團今 (17）日召開記者會，要求政府正視勞工與企業困境、精準紓困、推動產業轉型，協助民眾度過難關，並呼籲再度推動勞工紓困貸款。
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民眾黨立院黨團今日召開「疫情高峰服務業慘，紓困優先助過難關」記者會。黨團總召邱臣遠表示，住宿及餐飲業的勞工實施無薪假人數近期於2周內自1,549人翻倍成3,152人，旅行社則從去年9月就一直維持9000人放無薪假的情況至今。中央推出36億餐飲行銷補助，但申請辦法繁瑣、規定又多，他在5月20日召開協調會後雖然稍有簡化，仍獨漏10萬個餐飲業攤商，無法申請。
邱臣遠指出，台灣疫情還在高原期，民眾自主應變減少出門，政府應該優先紓困救命，再推振興經濟措施。面對新變種病毒可能再爆發，建議效法地方政府如台北市，減免房屋稅及娛樂稅，並補貼部分產業在疫情期間造成的損失，降低企業負擔。此外，邱臣遠也呼籲政府要再度推動勞工紓困貸款，解決企業沒錢賺、員工沒薪水的燃眉之急。
民眾黨黨團主任陳琬惠表示，防疫、紓困、振興、轉型是政府面對疫情必須處理的四大方向，但是行政院8400億防疫及紓困特別預算規劃漏洞百出，現在預算花到只剩1000多億。後疫情時代民眾消費習慣改變、許多產業百廢待興，政府要協助企業改善問題，促進產業轉型才是根本之道。
陳琬惠指出，以受疫情影響甚鉅的宜蘭縣為例，縣府在經濟補助、企業融資貸款、失業給付、各項地方觀光振興措施、企業輔導方案等紓困振興項目乏善可陳。因應後疫情時代消費及旅遊需求，應該藉這次宜蘭童玩節的舉辦，展現宜蘭的文化及地方特色，整合在地企業資源，善用架設旅遊規劃平台及創新數位科技，發揮實質的觀光效益。
民眾黨團呼籲，防疫、紓困、振興、轉型環環相扣、缺一不可，政府應該正視紓困不夠及時、不夠全面的事實，拿出實質作為用減稅、補貼等方式，減輕企業與勞工負擔，再以長遠規劃考量後疫情時代消費需求，輔導產業轉型，才能逐步引導民眾生活回到正軌。
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