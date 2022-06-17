無薪假兩周內破3000人　民眾黨立委籲再推勞工紓困貸款

新冠肺炎疫情持續2年多，觀光、餐飲、住宿等產業受創慘重。台灣民眾黨立院黨團今 (17）日召開記者會，要求政府正視勞工與企業困境、精準紓困、推動產業轉型，協助民眾度過難關，並呼籲再度推動勞工紓困貸款。





我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團今日召開「疫情高峰服務業慘，紓困優先助過難關」記者會。黨團總召邱臣遠表示，住宿及餐飲業的勞工實施無薪假人數近期於2周內自1,549人翻倍成3,152人，旅行社則從去年9月就一直維持9000人放無薪假的情況至今。中央推出36億餐飲行銷補助，但申請辦法繁瑣、規定又多，他在5月20日召開協調會後雖然稍有簡化，仍獨漏10萬個餐飲業攤商，無法申請。



