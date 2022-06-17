女子吃海鮮後出現浮腫紅斑　醫示警「蕁麻疹」可引起氣管腫脹恐插管！

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳醫生指出，蕁麻疹是一個盛行率相當高的疾病，每5人中就有1人得過蕁麻疹。發病原因主要是源自外來的過敏原，刺激皮下肥大細胞釋放出組織胺，導致皮膚出現發炎、紅腫、搔癢的症狀，常見原因包括對食物、藥物、昆蟲叮咬等過敏，或是受到一些外在的物理刺激，如太陽光照、溫差、摩擦、搔抓等等。
陳昱璁表示，在與該女子解釋病況的過程中，發現對方神情有異，似乎越來越喘，呼吸聲也變得急促明顯，嘴唇變得更腫，當下立即請護理師取出藥物，為女子進行肌肉注射。所幸在施打後幾分鐘，女子的症狀就有了改善，但為了安全起見，陳醫師還是讓患者留下半小時，進行觀察並監測其血氧濃度，在確保她沒有其他不適症狀後，才讓她回家。
但看似單純皮膚科的蕁麻疹，怎麼會這麼嚴重呢？
陳昱璁強調，儘管蕁麻疹是常見的皮膚病，但其症狀卻屬於全身性的發炎反應，輕微者可能會出現嘴唇、眼皮、手掌腫脹的症狀；而嚴重者，則會產生全身性的血管水腫（Angioedema），也可能會影響到呼吸道或腸胃道，症狀包括喉頭腫脹、胸悶、呼吸困難、嘔吐、腹瀉，甚至惡化至需要緊急插管，危及生命的程度。
陳醫師補充，依照統計學來說，大約25%的急性蕁麻疹發作的人會伴隨血管水腫。因此陳昱璁警告，蕁麻疹大多症狀看似輕微，8成的人透過抗組織胺就可緩解症狀，但出現皮膚紅疹的同時若伴隨呼吸急促，就務必立即前往醫院就診，只有透過注射腎上腺素及類固醇，症狀才得以緩解。
本文經陳昱璁醫師臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
延伸閱讀
疫情海嘯難擋！ 醫教4招兼顧輕症+避免家人染疫
Omicron重症死亡較輕微？醫示警：超額死亡數是Delta三倍！