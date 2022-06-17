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女子吃海鮮後出現浮腫紅斑　醫示警「蕁麻疹」可引起氣管腫脹恐插管！

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女子吃海鮮後出現浮腫紅斑　醫示警「蕁麻疹」可引起氣管腫脹恐插管！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-17 10:30:42

或許有人認為皮膚科問題都是小事，只要擦個藥、吃個抗過敏藥就會沒事，只有在想要做醫美微整時，才會想到要諮詢皮膚科醫師。但近日衛生福利部雙和醫院皮膚科醫師陳昱璁在臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》發文警告，其實皮膚科並非只是小打小鬧，有些皮膚病嚴重起來，甚至會危及生命。

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陳昱璁在文中提到，他曾收治過一位24歲的年輕女子，對方過去患有氣喘病史，才剛吃了海鮮沒多久，皮膚就開始大量出現紅疹，因奇癢無比而前來門診就醫，經醫師檢查，發現是界限分明浮腫的紅斑，看起來像是「蕁麻疹」的典型「膨疹」症狀。

陳醫生指出，蕁麻疹是一個盛行率相當高的疾病，每5人中就有1人得過蕁麻疹。發病原因主要是源自外來的過敏原，刺激皮下肥大細胞釋放出組織胺，導致皮膚出現發炎、紅腫、搔癢的症狀，常見原因包括對食物、藥物、昆蟲叮咬等過敏，或是受到一些外在的物理刺激，如太陽光照、溫差、摩擦、搔抓等等。

陳昱璁表示，在與該女子解釋病況的過程中，發現對方神情有異，似乎越來越喘，呼吸聲也變得急促明顯，嘴唇變得更腫，當下立即請護理師取出藥物，為女子進行肌肉注射。所幸在施打後幾分鐘，女子的症狀就有了改善，但為了安全起見，陳醫師還是讓患者留下半小時，進行觀察並監測其血氧濃度，在確保她沒有其他不適症狀後，才讓她回家。

陳昱璁醫師 授權提供
陳昱璁醫師 授權提供
陳昱璁醫師 授權提供
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但看似單純皮膚科的蕁麻疹，怎麼會這麼嚴重呢？

陳昱璁強調，儘管蕁麻疹是常見的皮膚病，但其症狀卻屬於全身性的發炎反應，輕微者可能會出現嘴唇、眼皮、手掌腫脹的症狀；而嚴重者，則會產生全身性的血管水腫（Angioedema），也可能會影響到呼吸道或腸胃道，症狀包括喉頭腫脹、胸悶、呼吸困難、嘔吐、腹瀉，甚至惡化至需要緊急插管，危及生命的程度。

陳醫師補充，依照統計學來說，大約25%的急性蕁麻疹發作的人會伴隨血管水腫。因此陳昱璁警告，蕁麻疹大多症狀看似輕微，8成的人透過抗組織胺就可緩解症狀，但出現皮膚紅疹的同時若伴隨呼吸急促，就務必立即前往醫院就診，只有透過注射腎上腺素及類固醇，症狀才得以緩解。

 

本文經陳昱璁醫師臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導

 

 

陳昱璁醫師 授權提供
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