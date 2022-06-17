忘記吃藥就補吃兩份？醫生警告這麼做超NG！　服藥過量反變成毒藥

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黃彗倫說明，藥物動力學英文為Pharmacokinetics（簡稱 PK），是指人體攝入藥物後，對藥物的處理過程分為四個部份，吸收（Absorption）、分佈（Distribution）、代謝（Metabolism）、排泄（Excretion）。每一個過程都會影響藥物在體內的分佈，以及隨著時間對身體的影響。
在此，黃彗倫引用以下的圖表，幫助民眾理解藥物在人體的運作模式：
黃彗倫指出，當藥物被服用後，經過腸胃道的吸收進入血液中的同時，也會透過肝臟、腎臟、膽汁以及汗腺的代謝排出體外。他進一步解釋，縱軸代表藥物在血中的濃度，當腸胃道吸收的量比身體將藥物排出的機制量多，藥物在血液中的濃度會逐漸提高，因此曲線會逐漸往上升，而當濃度高過有效濃度，就表示藥物已產生作用，並有實際治療功能。
然而藥物在體內不可高過中毒濃度，否則會對身體或整體治療方向產生負面影響。所以醫師安排劑量、吃藥頻率時，第一優先會把藥物控制在有效濃度與中毒濃度之間，之後再依據病人的自身狀況與疾病程度，調整用藥劑量。
按時吃藥的實際情形
黃彗倫用下述圖表進一步解釋按時吃藥的重要性：
圖表中的黑色線是之前所提到理想情況的前半部，而藍色線則是服藥後的實際情形，從圖表中可以發現，每一次服藥都會讓體內藥物濃度形成一個波動，這樣的波動會隨著服藥時間，保持在穩定狀態，讓平均濃度剛好維持在有效濃度與中毒濃度之間。由此可見，定時服藥能控制病患的慢性病，並緩解其症狀。
忘記服藥的影響
那麼忘記服藥對藥物濃度會產生什麼影響呢？上圖分別用了不同顏色的曲線來說明，同樣的藥量，在不同的投藥頻率（每天給１次、分成2次或4次）所產生的藥物波動曲線。黃彗倫解釋，忘記服藥會讓體內藥物濃度急速下降，甚至低於有效濃度，導致慢性病無從被控制，促使病人的症狀再度復發。因此醫師建議病患務必按時吃藥的目的，是希望藥物在血中的濃度維持在有效濃度以上，同時避免藥物濃度超過中毒濃度。
不要在同一時間吃兩份劑量藥物
有很多病人可能會誤以為，如果上次忘了吃藥，這次一定要補回劑量，所以直接一次性吃掉兩份劑量的藥，但事實上這麼做是非常危險的。黃彗倫警告，同一時間吃兩份相同藥物等於服藥過量，反而會讓該藥變成毒藥，導致藥物濃度突破中毒濃度，進而影響病人的健康。
針對忘記吃藥，黃彗倫為民眾提出以下幾個建議：
高血壓藥依循「時間切半」的原則
高血壓的藥物治療有兩大禁忌事項，一是藥物在血中的濃度太低，造成高血壓復發，增加中風的風險，也影響身體的正常運作；二是藥物濃度太強，把病人血壓壓的太低，造成病人姿勢性低血壓，可導致走路突然昏倒，甚至出現嚴重低血壓影響其他器官的氧氣供給，造成器官缺氧。
故此，醫師、藥師建議用兩次服藥的時間中點作為判斷，若還沒到該中點時間就可以補吃，超過了則不宜補吃，等下一次吃藥時間，再吃一份劑量即可。
糖尿病藥留意是否依循「隨餐服用」原則
忘記服用糖尿病藥更要特別留意，有些降血糖藥不適用一般用藥原則，比如部分速效型糖尿病藥，由於服藥後血糖會急速下降，因此需要隨餐服用以避免造成嚴重低血糖，甚至會有生命危險，因此若忘記服藥，建議應按照隨餐服用原則，在下次用餐前服藥即可。
「隨餐服用」的降血壓藥，忘記也不可補吃
黃彗倫表示，隨餐服用的藥物，普遍能被腸胃道快速吸收進入血液中，因此需要利用食麋稀釋藥物，以降低該藥透過腸胃道吸收的速率，避免空腹服藥引起低血壓。如果忘記服用，則應該避免再補吃，否則會造成病人低血壓，甚至器官缺氧的情形發生，建議下次用餐前恢復服藥即可。
民眾可按照自己的狀況，判斷以上的建議是否適用，若有任何疑慮，建議諮詢醫師或藥師給予協助。
本文經《問8線上健康諮詢》授權報導
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