包裹先別領！四大超商618取件優惠　7-11小白單明起換7元

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明（18）日起至6月24日推出「安心取」活動，在網購平台下單並選擇到7-ELEVEN取貨，每取貨一件就送「7元」購物券，憑取件小白單掃碼現賺7元，i預購店取也同享好康，限量200萬組，送完為止。
🟡全家超商
即日起至7月12日推出網購包裹取件雙重好康，活動期間到店領網購包裹，送FMC玳玳花油切綠茶、POWER能量水買一送一優惠券。早鳥還有第二重優惠，網購包裹到店「第2天前」完成取貨，出示全家會員條碼或報電話就可抽獎。連續四周、每周抽出3名幸運兒，可獲得全家會員點數50萬點（12名），並加碼抽出1支iPhone 13 256GB，每取件1次可累積1次抽獎機會。
🟡萊爾富
6月28日前網購商品並選擇萊爾富取貨，可登錄小白單收據序號，免費參加「萊領包裹100%中獎」活動，獎項包含波爾無糖酷涼錠系列特價17元、光泉果汁時刻系列飲品特價20元、樂法職人手作泰式經典奶茶特價20元、麥提莎巧克力系列特價24元。獎項會存至Hi-Life VIP APP中，可立即使用、無需等候。
🟡OK超商
OK超商和蝦皮購物獨家合作加碼活動，6月18日當天在蝦皮下單、指定OK超商取貨，送大杯莊園級拿鐵20元折價券；另外，蝦皮新用戶即日起至6月18日，在蝦皮購物消費滿151元，結帳輸入優惠碼「OKMART618」現折150元。