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蔣萬安拜會吳伯雄　不談棄保只談擘畫台北市願景

▲國民黨北市長參選人蔣萬安今日拜會前市長吳伯雄。（圖／記者葉政勳攝，2022.6.17）
▲國民黨北市長參選人蔣萬安今日拜會前市長吳伯雄。（圖／記者葉政勳攝，2022.6.17）

記者余祥／台北報導

2022-06-17 10:46:18

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（17）日繼續拜會前台北市長吳伯雄，蔣萬安抵達後一下車，就有支持者高喊「蔣萬安我支持你」，蔣也抬頭表達感謝：媒體提問，選戰面臨白營挑戰，是否要在民調操作棄保，支持度才會大增，蔣萬安說，目前這不是他所關心的，他就是繼續了解民眾需求，擘劃的北市願景，並好好傳達給市民，這才是最重要的目標。

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蔣萬安表示，他知道吳伯雄對於後輩都很照顧，也願意給建議提點，所以接下來不管是，台北、桃園、新北，大家都要一起努力；媒體也詢問民眾黨來勢洶洶，在雙北市都推出參選人，像新北可能推立委蔡璧如參選，是否會影響國民黨選情？蔣萬 安則說，每個人都有參選權利，現在傳出蔡壁如可能參與新北選舉，過去跟蔡在立院有共同合作，都尊重。

媒體也關心疫情問題，問到閣揆蘇貞昌強調確診大多輕症，蔣萬安指出，他自己也確診過，能夠深刻體會到確診者心裡身體不適，以及父母面對孩子染疫時的煎熬及無助，政府不可以輕忽新冠對身體的危害，特別是孩子染疫後續影響，遠超過大家的預期，蘇貞昌身為行政院長絕不可以帶頭輕忽，確診新冠對民眾的傷害。

至於選戰面臨白營挑戰，是否要在民調操作棄保，支持度才會大增，蔣萬安說，年底選舉沒有論討論棄保，或是要跟哪個顏色的陣營合作，這都不是他關心的事，對他來講就是最好萬全準備，持續做好和民眾溝通需求，以及接下來他要擘劃的北市願景，要好好傳達給市民，這才是最重要的目標。

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