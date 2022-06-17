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趙少康疑外賓訪台沒官方身分　林楚茵打臉：別站海峽對面

▲趙少康質疑外賓訪台是以個人身分，遭到外交部與民進黨立委林楚茵打臉。（圖／翻攝自趙少康臉書）
▲趙少康質疑外賓訪台是以個人身分，遭到外交部與民進黨立委林楚茵打臉。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-17 10:48:28

戰鬥藍領袖趙少康日前出示斯洛伐克國會回覆的電子郵件，質疑日前來訪的斯洛伐克議員團是以「個人身分」來台；外交部16日公布斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）寫給駐斯洛伐克代表李南陽的信函，表明訪團這次是以「斯洛伐克國會副議長與國會議員身分」訪台，打臉趙少康。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日表示，台灣近期斐然的外交大突破，讓中國氣得牙癢癢，趙少康這樣根本是見縫插針，呼籲趙少康等人別丟臉丟到國際、站在海峽的另一邊了。

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▲民進黨立委林楚茵（圖／林楚茵辦公室提供）
▲林楚茵說，趙少康這些豬隊友為了抹黑台灣，惡意指控斯洛伐克是「個人身分」來台，還讓斯國國會副議長親自寫信來澄清，呼籲趙少康等人別站在海峽的另一邊了。（圖／林楚茵辦公室提供）
林楚茵說，趙少康真的是丟臉丟到國外去，這讓她感到非常痛心。因為台灣的民主好朋友斯洛伐克國會訪團來台，本是一樁美事，但趙少康這些豬隊友為了抹黑台灣，惡意指控斯洛伐克是「個人身分」來台，還讓斯國國會副議長親自寫信來澄清，呼籲趙少康等人別站在海峽的另一邊了。

林楚茵說，台灣近期斐然的外交大突破，讓中國氣得牙癢癢，趙少康這樣根本是見縫插針，對內增加不必要的敵人跟紛亂，對外讓台灣人的形象大打折扣。

林楚茵強調，外交沒有分藍綠，台灣人對國際挺台友人是非常感激與友善的，趙少康這樣的惡意抹黑到底是為了幫誰？別為了一己私利不惜出賣台灣。

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