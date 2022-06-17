杏昌生技捐贈唾液快篩給家扶基金會　協助弱勢家庭一同防疫

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杏昌生技董事長李忠良表示，和家扶基金會的淵源很深，自1999年起開始每年認養三名家扶兒童至今23年不間斷。家扶基金會利用專業照顧弱勢家庭兒童，讓他們能在良好的生活環境下成長，當他們長大之後會再將善的種子種下，形成一個善的循環。
杏昌生技總經理陳國師表示，新冠疫情三年來讓人與人之間的互動變少了，對經濟層面的影響最大，民眾的收入變少，政府的補助仍不足，特別是物價波動的上升，對弱勢家庭來說受到的影響最大。
▲杏昌生技董事長李忠良(左)總經理陳國師(右)，呼籲企業捐贈物資，讓弱勢團體能安心度過此次疫情。
然而，孩童或年長的人若害怕使用侵入鼻腔採檢試劑時，唾液快篩成為了新選擇。陳國師總經理表示，此次捐贈福吉美家用唾液快篩可大大幫助孩童減少了採檢不適及恐懼感，唾液快篩操作簡單，只要於收集唾液檢體前30分鐘清潔口腔，之後輕咳喉嚨(閉著嘴巴咳1~2下)並將口腔唾液與萃取液混合再滴至檢測卡即可完成檢測。簡單的操作與便利性有助於提升採檢者的檢測意願，試劑進口時已有衛福部食藥署檢驗合格，且也有針對Omicron做試驗，才獲衛福部認證許可且試劑靈敏度達九成五以上；在現今疫情流感化的趨勢下，家用唾液快篩成為了民眾居家常備防疫醫材不錯的選擇。
杏昌生技也於今日捐贈財團法人礦工兒子教育基金會9936盒的福吉美家用唾液快篩，陳國師總經理說:「杏昌生技善盡企業責任，在全球皆遭受到新冠肺炎疫情影響之際，捐贈物資就是希望能多盡一份心力，並協助更多需要關懷的弱勢團體，度過此次疫情。」民眾若需要福吉美家用唾液快篩，原廠基於後續製造與運輸成本的降低，也迅速反應給台灣的消費大眾，民眾可到全台杏一、維康、大樹連鎖等藥局通路或7-11、全家與全聯等便利商店進一步洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54155
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