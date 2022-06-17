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親綠智庫北市選戰民調　民進黨陳時中與林佳龍都吊車尾

▲新台灣國策智庫公布2022選戰民調，民進黨陳時中或林佳龍民調都吊車尾。(圖／新台灣國策智庫提供)
▲新台灣國策智庫公布2022選戰民調，民進黨陳時中或林佳龍民調都吊車尾。(圖／新台灣國策智庫提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-17 12:02:462022-06-17 12:04:07

新台灣國策智庫今（17）日公布「2022台北市長選情評估」最新民調，結果顯示，國民黨立委蔣萬安以29%支持度居冠、台北市副市長黃珊珊以28.5%緊追在後，民進黨不論派衛福部長陳時中或是前交通部長林佳龍都是吊車尾。

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新台灣國策智庫今天公布最新民調結果。民調顯示，台北市長選舉在「三腳督」的情形下，蔣萬安均微幅領先，黃珊珊位居第二，不管民進黨派出候選人是誰， 蔣萬安皆領先黃珊珊0.5％，相較3月份民調結果，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人對決狀況下，黃珊珊支持度約增加3％，但蔣萬安與陳時中的支持度皆減少，蔣萬安減少3％、陳時中減少7.3％。

若是陳時中、林佳龍兩人進行民進黨內互比，林佳龍獲得41.2%支持、陳時中29.6%，另有29.2%無法選出。若發生棄保效應情況下，不管民進黨推出陳時中或林佳龍擔任候選人，原本黃珊珊的支持者，約有25%轉為支持蔣萬安。

趨勢民調總經理吳世昌分析指出，民調結果顯示過去一年多蔣萬安獨強的效應已經徹底結束，陳時中因為疫情爆發，過去累積的防疫紅利已經沒有，偏綠陣營對陳時中較滿意，但是非綠陣營非常不滿意，年底選情應會呈現黃珊珊與蔣萬安互相拉鋸局面。

針對台北市民對黃珊珊的施政滿意度達64.7%，比陳時中、蔣萬安、林佳龍高，甚至比現任市長柯文哲49.6%高，吳世昌指出，黃珊珊擔任副市長的防疫等各表現獲得多數市民肯定，陳時中不滿意度44.4%，他的選情恐怕會被疫情拖垮。

針對陳時中民調吊車尾，真理大學人文與資訊資訊學系助理教授陳俐甫指出，北市為民眾黨執政，柯文哲將陳時中視為假想敵，經常對防疫政策發表意見，陳時中是防疫指揮官，北市又是民眾黨大本營，在北市的選民結構上，對陳時中非常不利。

本次民意調查委託趨勢民意調查股份有限公司調查，對象為戶籍在台北市12個行政區，年滿20歲的一般民眾。調查方法為市內電話調查，調查時間在6月10日至6月12日，晚間6點半至10點，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

▲新台灣國策智庫民調，台北市民對黃珊珊擔任副市長的表現評價較高。（圖／新台灣國策智庫提供）
▲新台灣國策智庫民調，台北市民對黃珊珊擔任副市長的表現評價較高。（圖／新台灣國策智庫提供）

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