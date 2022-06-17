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大學分科測驗擬開放輕症、無症狀考生應試　將設獨立考場

▲分科測驗將於7月11、12日登場，教育部長潘文忠今（17）日表示，正規畫確診輕症、無症狀考生應試，各縣市會設置「獨立考場」，與一般考生區隔。（圖／記者陳明安攝，2020.07.02）
▲分科測驗將於7月11、12日登場，教育部長潘文忠今（17）日表示，正規畫確診輕症、無症狀考生應試，各縣市會設置「獨立考場」，與一般考生區隔。（圖／記者陳明安攝，2020.07.02）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-17 11:14:40

大學分科測驗將於7月11、12日登場，教育部長潘文忠今（17）日表示，擬開放確診輕症、無症狀考生應試，預計每個縣市都會設置獨立的考場，完全與一般考生區隔，會進一步與指揮中心討論，盡快對外說明。若實施，將是疫情以來，首度有大型考試開放確診者。

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潘文忠表示，分科測驗和後續的考試分發入學，是今年大學入學的最後管道，部分校系非常競爭，包括醫學系、牙醫系、師培公費生等名額都無法外加，可說是最後入學機會。因此經教育部與大考中心審慎評估後，希望維護考生應試權益，擬規劃讓確診的無症狀與輕症考生，經醫師診斷後開放應考，且會進到獨立考場學校，每縣市至少設有一間，避免與一般考生「混考」。

潘文忠說，確診生的獨立考場，會以最嚴格的防疫標準設置，而一般試場中設立的隔離試場仍屬標準配備，預計居家隔離等考生仍於隔離試場中應試，教育部將持續和教育局、衛生單位勾稽，掌握實際人數和考生狀況，安排進入適合的試場應考。確診生往返考場需搭乘防疫計程車、專車，或由家人接送前往，監考人員會邀請醫護背景人員擔任。

他指出，目前正與大考中心討論細部規劃並爭取指揮中心支持，待完備程序、與指揮中心討論後，將對外說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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