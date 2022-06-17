直播／疫情緩降！衛福部再增次長石崇良染疫 羅一鈞說明
中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布國內新增63,221例COVID-19確定病例，分別為63,170例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增168例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示疫情整體緩降，待下週中南部也脫離高原，可望進一步趨緩。不過衛福部又新增次長石崇良染疫，相關狀況與最新疫情，在下午記者會上由醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明。
行政院長蘇貞昌曬出指揮中心染疫人士的自拍照，向外界表達官員們狀況良好，確診後仍堅守工作崗位。但自拍照中也包括次長石崇良，外界這才得知原來石崇良也染疫。而國內疫情呈緩降趨勢，預計下週可望出現更明顯降幅，屆時邊境管制也可望進一步放寬。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由醫療應變組副組長羅一鈞主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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