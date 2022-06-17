COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

華視第12次出包！郭彥均「竟變郭彥甫」　本尊轟：專業點

▲郭彥均日前談到疫情時，因貼文中1句「這麼多孩子就這樣走了」引爆軒然大波。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
▲郭彥均日前談到疫情時，因貼文中1句「這麼多孩子就這樣走了」引爆軒然大波。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 13:14:09

男星郭彥均日前在臉書分享和醫護友人的對話，因一句「這麼多孩子就這樣走了」點燃各界戰火，事後也已出面道歉，不過就在他接受華視專訪後，新聞主圖竟放成雙胞胎弟弟郭彥甫的照片，讓郭彥甫發現後忍不住在臉書上直接標記華視新聞，並怒轟：「這些媒體要不要專業一點！」 加上此次事件已是華視第12次出包，不少網友看了搖頭直呼：「整天在出包真的沒什麼專業。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝自郭彥甫臉書）
▲郭彥均接受華視專訪後，新聞主圖竟放成雙胞胎弟弟郭彥甫的照片，讓郭彥甫怒轟「要不要專業一點」。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）
郭彥均日前談到疫情時，因貼文中1句「這麼多孩子就這樣走了」引爆軒然大波，不只受到酸民攻擊，連行政院長蘇貞昌都喊話「不實謠言要加以究辦」，造成持正反兩派意見的網友戰翻，郭彥均事隔半個月後也對蘇揆道歉，對於讓蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中受外界誤會更是感到愧疚。 

▲郭彥均為醫護發聲，引發外界熱議。（圖／郭彥均臉書）
▲郭彥均日前在臉書分享和醫護友人的對話，因一句「這麼多孩子就這樣走了」點燃各界戰火。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
不過就在郭彥均向蘇貞昌道歉後，受到華視專訪時，新聞首圖竟放成弟弟郭彥甫，讓郭彥甫昨日在臉書上忍不住怒轟「這些媒體要不要專業一點，長得像是我們兄弟的事，專業是你們的事有那麼急著寫嗎？，用一年經驗使十年經歷」文末更直接標記華視新聞。 

不少網友們看了也相當傻眼，紛紛留言力挺，「這張照片為什麼要放你」、「也太不專業了」、「發稿都不求證審查嗎」。 

▲郭彥甫已淡出演藝圈，成為專職藝術家。（圖／郭彥甫臉書）
▲郭彥甫已淡出演藝圈，成為專職藝術家。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）
事實上，華視今年4月開始出現一連串出包事件，第1次是4月20日將晨間新聞的跑馬燈誤植為「新北市遭共軍導彈擊中」，同日9點再度誤植字幕「大屯火山爆發、岩漿滾滾而下」、「台北下起拳頭大冰雹」，第3次為4月24日，將行政院長蘇貞昌誤植為總統。 

華視第4次出包為4月30日，先是將新聞側邊欄位資訊打成「上海日增1181萬例」，同日又將美國職棒「明尼蘇達雙城隊」的隊徽誤植成「芝加哥白襪」，再把「白襪隊」的隊徽誤植成「堪薩斯皇家」。 

▲華視誤植訊息引發恐慌。（圖／翻攝華視YT）
▲華視首次出包為4月20日將晨間新聞的跑馬燈誤植為「新北市遭共軍導彈擊中」。（圖／翻攝自華視YT）
接著第6次出包為5月3日，將總統蔡英文誤植成「蔡EE」，第7次則是5月13日將前副總統陳建仁的名稱寫成「美副總統」，第8次出包為5月21日，在標題中出現火星文「張善政出戰、鄭運鵬：認桃園『藍 & g t ; 綠』必敗」。 

華視第9次出包是5月24日在播放政論節目《三國演議》預告時，下方字幕將聯電榮譽董事長曹興誠誤植為「曾」興誠，一旁職稱 bar條上還有正確版本「聯電榮譽董事長曹興誠」，畫面十分尷尬，第10次為5月30日，疾管署副署長莊人祥被誤植為「副局長」，第11次則是6月3日下午2時50分畫面在播出時當機，由於機器發生問題，一度定格10秒，算上郭彥均事件，已是第12次出包。 

而針對華視新聞連續出包，國家通訊傳播委員會（NCC）15日做出決議，針對誤植戰爭及天災資訊兩次事件各裁罰50萬元，並要求華視落實編輯室公約、明確維持新聞專業自主，NCC透露，華視出包共11件登記在案，目前僅針對其中3件做決議，另8件仍在審議，若在審案件中情節嚴重，還有可能再做出罰款決議。

對此，見證了12次連環出包事件的網友們，也留言回應，「我也不會分，但既然要寫就要查清楚」、「整天在出包真的沒什麼專業」、「他的新聞這麼大，竟然還會搞錯」、「這個會弄錯不就是記者自己都沒仔細注意」、「至少引用照片時要知道引用的是啥吧」。（編輯：賴禹妡） 

二度染疫！她「Ct值13」回報狂遇鬼打牆　怒：我要出門了

好市多賣名牌鞋「不到800元」！網全吐血：找代購貴兩倍

她喉嚨痛緊急快篩！浮一條紅線「不在C跟T」傻眼：是怎樣

《愛你》原唱不是王心凌！舊版神曲被挖出　全場一聽震驚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀