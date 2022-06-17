華視第12次出包！郭彥均「竟變郭彥甫」　本尊轟：專業點

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不過就在郭彥均向蘇貞昌道歉後，受到華視專訪時，新聞首圖竟放成弟弟郭彥甫，讓郭彥甫昨日在臉書上忍不住怒轟「這些媒體要不要專業一點，長得像是我們兄弟的事，專業是你們的事有那麼急著寫嗎？，用一年經驗使十年經歷」文末更直接標記華視新聞。
不少網友們看了也相當傻眼，紛紛留言力挺，「這張照片為什麼要放你」、「也太不專業了」、「發稿都不求證審查嗎」。
事實上，華視今年4月開始出現一連串出包事件，第1次是4月20日將晨間新聞的跑馬燈誤植為「新北市遭共軍導彈擊中」，同日9點再度誤植字幕「大屯火山爆發、岩漿滾滾而下」、「台北下起拳頭大冰雹」，第3次為4月24日，將行政院長蘇貞昌誤植為總統。
華視第4次出包為4月30日，先是將新聞側邊欄位資訊打成「上海日增1181萬例」，同日又將美國職棒「明尼蘇達雙城隊」的隊徽誤植成「芝加哥白襪」，再把「白襪隊」的隊徽誤植成「堪薩斯皇家」。
接著第6次出包為5月3日，將總統蔡英文誤植成「蔡EE」，第7次則是5月13日將前副總統陳建仁的名稱寫成「美副總統」，第8次出包為5月21日，在標題中出現火星文「張善政出戰、鄭運鵬：認桃園『藍 & g t ; 綠』必敗」。
華視第9次出包是5月24日在播放政論節目《三國演議》預告時，下方字幕將聯電榮譽董事長曹興誠誤植為「曾」興誠，一旁職稱 bar條上還有正確版本「聯電榮譽董事長曹興誠」，畫面十分尷尬，第10次為5月30日，疾管署副署長莊人祥被誤植為「副局長」，第11次則是6月3日下午2時50分畫面在播出時當機，由於機器發生問題，一度定格10秒，算上郭彥均事件，已是第12次出包。
而針對華視新聞連續出包，國家通訊傳播委員會（NCC）15日做出決議，針對誤植戰爭及天災資訊兩次事件各裁罰50萬元，並要求華視落實編輯室公約、明確維持新聞專業自主，NCC透露，華視出包共11件登記在案，目前僅針對其中3件做決議，另8件仍在審議，若在審案件中情節嚴重，還有可能再做出罰款決議。
對此，見證了12次連環出包事件的網友們，也留言回應，「我也不會分，但既然要寫就要查清楚」、「整天在出包真的沒什麼專業」、「他的新聞這麼大，竟然還會搞錯」、「這個會弄錯不就是記者自己都沒仔細注意」、「至少引用照片時要知道引用的是啥吧」。（編輯：賴禹妡）