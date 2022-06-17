MLB／瑞佐再見轟！洋基豪奪主場14連勝

全大聯盟戰績最佳的紐約洋基，今天在主場迎戰坦帕灣光芒，9局下半靠著明星一壘手Anthony Rizzo (瑞佐) 的再見全壘打，終場以2比1氣走光芒，拿下最近的7連勝，同時也達成主場洋基球場的14連勝。
Rizzo今天包辦洋基隊全隊所有分數，先在6局打出追平比分的一壘安打，還有終結比賽的再見全壘打，包括今天這一支再見轟在內，他近四年來已經打了5支再見全壘打，也是洋基隊本季第8場靠著再見安打贏球的比賽，排名全大聯盟第一，而光芒隊今天僅打出5支安打，被三振9次，吞下近期的3連敗。
本來預定生涯第100場先發出賽的洋基隊先發投手Luis Severino (塞弗瑞諾)，在比賽前一天突然感到身體不適，被取消先發，放進covid-19的傷兵名單，由後援投手Clarke Schmidt (施密特) 接手先發，是他本季的第一次先發出賽，主投3局，送出5K，只被打1支安打，沒有失分。
洋基陣中重砲手Joey Gallo (賈羅) 今天持續不振，兩個打數都被三振，第8局就被Gleyber Torres (托瑞斯) 代打換掉，目前賽季打擊率只有1成84，進攻指數僅有0.641，讓不少人覺得他是洋基最糟糕的交易投資。(編輯:簡名杉）