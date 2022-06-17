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達美樂99元披薩急喊卡？無預警提前2天結束：今最後下單

▲原先預計為期一周的達美樂「外帶小披薩99元」活動，今傳出緊急提前2天結束活動。（圖／記者黃韻文攝）
▲原先預計為期一周的達美樂「外帶小披薩99元」活動，今傳出緊急提前2天結束活動。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-17 12:31:162022-06-17 12:35:05

想連吃七天「99元披薩」的民眾夢碎了！達美樂披薩原先自6月13日起，預計推出連續7天外帶9吋小披薩99元，活動一開跑立刻引發熱烈迴響，由於實在太便宜，消費者爭相預訂，部份門市紛紛傳出無法消化訂單、延遲出餐的狀況。如今更無預警提前2天結束活動，官網悄悄將檔期改為今（17）日結束，部份門市已無法在網路下單，讓不少沒吃夠、甚至還來不及上車的民眾飲恨。

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達美樂在今年3月於全台推出「99元披薩」快閃促銷，掀起一陣披薩之亂，9吋披薩99元可說是打趴所有披薩店，因此本月13日「99元披薩」再度回歸時，活動開跑首日就有門市出現訂單過量、消化不及的狀況。原先預計活動將進行一周到星期日（19日），現卻傳出提前2天結束，周末已吃不到99元披薩。

▲達美樂推出外帶9吋小披薩99元，超高CP值獲消費者大讚「沒有對手」，如今活動卻提前結束。（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂推出外帶9吋小披薩99元，超高CP值獲消費者大讚「沒有對手」，如今活動卻提前結束。（圖／記者黃韻文攝）
實際打開優惠連結測試預訂，網頁已悄悄將活動效期改為17日，若想選擇18日、19日的預訂外帶單，會跳出促銷已於6月17日失效的通知，即便想選今（17）日外帶也無法下單，系統改通知「部分門市因設備維護，6/17暫停網路訂購」，變相結束網路預訂99元披薩活動，消費者只能去電門市訂購。《NOWnews今日新聞》於今早9時詢問達美樂，業者表示需了解狀況，至中午12時截稿前去電多次都無法再度聯繫。

▲實際測試，活動網頁目前已無法下單，活動檔期也悄悄改為今日結束。（圖／翻攝畫面）
▲實際測試，活動網頁通知「部分門市6/17暫停網路訂購」，活動檔期也悄悄改為今日結束。（圖／翻攝畫面）

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