吳慷仁全裸撲倒賈靜雯 閃過3秒馬賽克「高清開腿」羞爆
Netflix《媽，別鬧了！》將於7月15日全集上架，今（17日）釋出正式預告，賈靜雯在預告中撂下狠話：「限時1個月內看母女三人誰先找到結婚對象，沒找到就必須去過世父親的墳前跪。」開啟比莉、賈靜雯、柯佳嬿追愛的瘋狂故事，預告中還可看見吳慷仁、林柏宏為戲秀出完美身材，更看到一幕賈靜雯與《飛龍在天》CP江宏恩相望的畫面，網友留言「訊息量超大」、「吳慷仁好猛」、「太想看」。
賈靜雯與吳慷仁CP裸身床戲可看到吳慷仁全裸，魅惑眼神超殺，手捧著賈靜雯的雙腳後還爬向害羞的賈靜雯，由賈靜雯飾演的姊姊如蓉更讚嘆：「你可不可以有一份不要那麼性感的工作？」吳慷仁飾演的學長摸著胸口對如蓉回覆說：「抱歉。」畫面讓人產生無限想像。
比莉在《媽，別鬧了！》中是「荒唐有理，追愛拼命」的最佳典範，不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴，不僅在網路上聊天，還會實際約會感受相處的感覺，對此比莉表示：「我們都知道交友網站很普遍，但沒想過媽媽也可以這麼酷吧？」
導演陳慧翎認為：「在我看到小說作者媽媽本人時，就想找比莉姐來演，對這位媽媽印象很深刻，邏輯跟大家都不一樣，她喜歡穿豹紋，細肩帶背心當作戰袍，一談戀愛之後就變回一般人，這個媽媽的角色完全顛覆了我們的想像，她的新潮她的勁爆都是我們意想不到的，馬上就確定這個潮媽角色一定要請到比莉姐來演，不管付出多少代價一定要請到比莉姐，靜雯幫忙跟比莉姐討論了整整一年才答應接下這個角色，相信觀眾也會喜歡，除了比莉姐外不會有第二個人。」
導演也表示爸爸一角特別請到寇世勳出演是一圓全民媽媽的夢想，她開玩笑說：「其實小時候我媽很喜歡寇世勳，我就跟媽媽說想要找寇哥演戲，我媽就說就他長得跟我爸很像，我心想哪裡？根本不像！不過連作者跟作者妹妹也覺得他們的爸爸長得像寇哥，作者認為寇哥背影真的很有爸爸的感覺，所有人都覺得寇哥像大家的爸爸，他真的是國民爸爸無誤。」