陳玉珍高雄拜會議長　自認個性比陳其邁爽快

高雄市議會國民黨團陸續邀請近日浮上檯面，有意參選高雄市長的人選陸續到高雄市議會拜會，繼之前的前衛生署長楊志良，今（17）日則是立委陳玉珍到議會拜會議長曾麗燕，說到她跟市長陳其邁個性的差異，她說她比較直率，陳其邁比較像溫室花朵，被保護得很好，但是溫室花朵是不能成大樹的。
被問到是否有意代表國民黨參選高雄市長，陳玉珍說，第一、就是如果在地有優秀的這個議員，在黨都願意一起支持的情況下，我們當然是希望在地的優秀議員可以出來為高雄市民服務，第二、如果有其他優秀的國民黨內的優秀的從政同志也願意出來承擔喔，當然也不會爭先，第三、在這些前提下，如果黨中央有通盤、全面性的考量，覺得她可以承擔這個重量，那當然也不會退卻。
對於民調的支持度排到第三名，陳玉珍說，她覺得民調這個東西她很淡然處之，自己的努力，加上市政未來的領導人的果斷力、決斷力、行動力，這個才是最重要的，對領導者來說，是帶著民意往前走的，所以自然後面的民調就會反映出來。
陳玉珍也談到，大家在國會看到她個人的這個表現，事實上就是比較勇往直前，而且比較爽快、比較率真的，比較符合高雄人的「氣口」（台語），她認為，高雄陳其邁市長非常優秀，是大家所稱的暖男，相信在某些事情的決斷力上就比較溫吞，可能個性也是如此，她覺得陳其邁就像是溫室的花朵，被保護得很好，但是溫室花朵是不能成大樹的。