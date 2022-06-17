鋼鐵人捐款助高雄防疫　願扮演「最佳第六人」

P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊今（17）日與高雄市衛生局舉辦醫療物資及捐款記者會，高雄鋼鐵人營運長黃泓凱、球星周儀翔代表球團捐贈價值超過20萬元的進口醫療防疫面罩，以及30萬元的捐款，由衛生局副局長林盟喬代表高雄市政府接受，高雄鋼鐵人指出，絕對會扮演好政府的「最佳第六人」角色，盼能拋磚引玉，傳遞社會正能量，。
高雄鋼鐵人今日上午在高雄市政府衛生局外舉辦捐贈記者會，由結束旅外返國的超人氣球星周儀翔代表球團捐贈250個專業醫療防疫面罩給第一線的醫護人員，營運長黃泓凱代表球團捐贈30萬元的捐款給高雄市政府，由衛生局副局長林盟喬代表接受。
黃泓凱表示，全台新冠疫情升溫，高雄市政府第一線防疫人員堅守崗位，高雄鋼鐵人為善盡在地社會責任，希望扮演「助攻」角色，經過訪查後發現，不少第一線醫護人員希望能在醫療防疫面罩上進行提升，因此，捐贈250個專業醫療防疫面罩，盼能提升第一線防護人員的防疫能量，也給防疫人員多一分保障，此外並提供30萬元捐款給高雄市政府衛生局，針對防疫工作進行專款專用，希望高雄能早日遠離疫情。
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