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鋼鐵人捐款助高雄防疫　願扮演「最佳第六人」

▲衛生局副局長林盟喬（中）、高雄鋼鐵人營運長黃泓凱（左）及高雄鋼鐵人看板球星周儀翔（右）參與醫療物資捐贈及捐款記者會，且一同感謝醫療人員的付出。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲衛生局副局長林盟喬（中）、高雄鋼鐵人營運長黃泓凱（左）及高雄鋼鐵人看板球星周儀翔（右）參與醫療物資捐贈及捐款記者會，且一同感謝醫療人員的付出。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-17 13:29:32

P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊今（17）日與高雄市衛生局舉辦醫療物資及捐款記者會，高雄鋼鐵人營運長黃泓凱、球星周儀翔代表球團捐贈價值超過20萬元的進口醫療防疫面罩，以及30萬元的捐款，由衛生局副局長林盟喬代表高雄市政府接受，高雄鋼鐵人指出，絕對會扮演好政府的「最佳第六人」角色，盼能拋磚引玉，傳遞社會正能量，。

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高雄鋼鐵人今日上午在高雄市政府衛生局外舉辦捐贈記者會，由結束旅外返國的超人氣球星周儀翔代表球團捐贈250個專業醫療防疫面罩給第一線的醫護人員，營運長黃泓凱代表球團捐贈30萬元的捐款給高雄市政府，由衛生局副局長林盟喬代表接受。

黃泓凱表示，全台新冠疫情升溫，高雄市政府第一線防疫人員堅守崗位，高雄鋼鐵人為善盡在地社會責任，希望扮演「助攻」角色，經過訪查後發現，不少第一線醫護人員希望能在醫療防疫面罩上進行提升，因此，捐贈250個專業醫療防疫面罩，盼能提升第一線防護人員的防疫能量，也給防疫人員多一分保障，此外並提供30萬元捐款給高雄市政府衛生局，針對防疫工作進行專款專用，希望高雄能早日遠離疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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