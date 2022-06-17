福斯商旅Multivan 獲英國媒體【What Car？】頒發之2022 Tow Car Awards獎項

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在國外，各種休閒活動發達，時常會使用車輛拖曳其他休閒器具，例如：露營車、水上摩托車載台等，因此很注重車輛的拖曳能力、拖曳實用性與安全；【What Car？】也就此每年會為消費者評選出每年度的新車中最佳拖曳車款。
在2022年度，福斯商旅新一代Multivan以優異的拖曳能力與穩定地操控性獲得高度評價，同時空間應用的實用性與靈活性同樣獲得讚賞，【What Car？】每年的評選，會針對新車進行不同路況的嚴格測試，確保車輛的拖曳能力與行路安全性，同時還會考量購買與擁護成本等因素，最終選出一款最佳拖曳車款。
受測的新一代Multivan，搭載可輸出204PS之2.0升TSI引擎與DSG變速系統，巧妙地座艙布局，可提供最多七人座與運載行李的充裕空間，另配有實用的後座滑移摺疊桌。
【What Car？】的編輯Steve Huntingford表示：「它可能實際上更像是一輛露營車，而不是一輛純正拖車，福斯商旅Multivan 是今年測試的驚喜之一。搭載的汽油引擎並不是一般拖曳能力佳車款的第一選擇〈也有柴油和混合動力〉，但它提供了強大的性能。即使大多數大型4x4車款更適合拖曳後於上坡行駛，但很少有車款能與Multivan所提供的實用性和靈活性相媲美。」