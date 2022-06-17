2022家庭國民車大比拚！哪一台制霸空間、舒適感、零排放

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Gogoro VIVA XL 擁有VIVA家族中最大的車身尺碼，車身採不怕都市停車的耐刮蹭車殼，同時防退色、抗酸鹼PP；超大前斜板、背光單色液晶儀表、OSRAM高亮度LED頭燈／LED尾燈等。
前腳踏空間寬260mm，能放下更大容量的包包，連登機箱都可以輕鬆放入，充份滿足載物需求。而810mm坐墊長度，讓兩名大人雙載時可以更為舒適，加上擁有26.5 公升超大置物空間，足以應付一般日常雙載使用，BELT版更配有USB充電插孔，打破「國民車=配備普通」的刻板印象，重新定義「家庭首選用車」概念！
亮點：
260 mm 特大腳踏空間
坐墊 810 mm（同級最長）
座高750 mm（同級座高最低）
LED 燈組（同級唯一）
雙碟煞（同級唯一）
置物空間 26.5L（同級電車最大）
2022 SYM新迪爵
SYM在2022年推出全新世代迪爵，外觀流線、簡約，與日本京濱攜手開發的EnMIS雙火星塞引擎科技，亦是首次在白牌速克達搭載雙火星塞異時點火系統，配合散熱效果優化，並輔以汽門正時+進排氣系統優化，不僅擁有堪稱全台最省油的63.9km/L一級油耗表現，更可讓低速扭力較前代提升9.3％，達到同級車之冠的1.06kgm。
亮點：最省油。適合35歲以上男性。
2022 Famous新名流125
光陽FAMOUS新名流125主打簡約、實用、環保的特性，動力心臟導入光陽精心研發最新的「綠．環．勁」引擎系統（Green Power），將全新飛輪傳動、高紊流燃燒（Turbulent Kinetic Energy）、超節能技術三大要素整合為一體，可輸出8.8匹馬力，平均油耗達53.8km/L，大幅減少80-90％移動汙染，拿下最佳的1級油耗表現。透過輕量化、重心前移與駐車機構最適力比設計，搭配最佳支撐點，能減少40%駐車力氣，解決女性車主在停車時常因車體過重無法駐立的困擾，能讓身形嬌小的小隻女能輕鬆駕馭。提供鼓煞、碟煞與Noodoe導航版3種車型。
亮點：一級油耗Green Power引擎新科技、省油環保、省力就手的駐車架設計。
綜觀目前油車皆以省油環保為主打強項，但對於零排放的目標來說，電車仍是未來大趨勢，而Gogoro旗下的 Gogoro VIVA XL 以「家庭首選用車」設計出發，不管是男性上班族，還是不到160公分的小隻女都能輕鬆上手，其人性化的貼心功能，整合大椅墊、置物空間、腳踏空間，增添騎乘上的舒適感，更是長輩們的最佳代步工具。不挑族群，一台抵多台的定位，可見性價比上略勝一籌，成為新世代家庭國民車首選。